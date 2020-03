Cătălin Botezatu a dat lovitura pe timp de criză. Brandul Viggo a câştigat două contracte de 88 mil. lei pentru a furniza combinezoane

Un contract de 54 mil. lei pentru furnizarea a 500.000 de combinezoane şi un altul în valoare de 33 mil. lei pentru 1,75 milioane de viziere de protecţie, livrarea urmând a se face etapizat pe parcursul a 45 de zile calendaristice, scrie Zf.ro.

Firma figurează pe lista câştigătorilor pentru echipamente de protecţie care urmează să fie livrate în etape în contextul epidemiei de coronavirus.

Viggo, un brand a cărui imagine este creatorul de modă Cătălin Botezatu, a îmbrăcat echipa naţională de fotbal la campionatul european de fotbal din 2016.

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai importanți designeri ai României, însă avea un alt vis în tinerețe. Juratul de la "Bravo, ai stil!" își dorea să devină actor.

Cătălin Botezatu s-a pregătit cu marele Florin Piersic pentru admiterea la Teatru. Chiar dacă nu a intrat la facultate, tot răul spre bine, căci și-a croit un drum de succes în lumea modei.

"Examenul l-am picat undeva al doilea, al treilea sub linia admișilor. După primul an, m-am apucat de meditații și vreo trei ani la rând am tot încercat să fiu admis la Actorie. M-am pregătit cu Florin Piersic. După mulți ani, când lucrurile s-au mai aranjat, Dem Rădulescu mi-a zis să vin că erau mai multe locuri disponibile la Actorie și că mă pot lua, că nu se mai intră pe pile.

Am refuzat, pentru că în acel moment nu mai voiam eu. Mi-am dat seama că viața de actor este una foarte frumoasă, dar în același timp grea, nu era plătită deloc bine. În România, actorul nu prea este respectat, și atunci am zis "pas". Dar m-am chinuit să fiu admis la Actorie", a povestit Cătălin Botezatu.