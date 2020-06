Cătălin Botezatu, dezvăluiri-şoc despre orientarea sa sexuală. "Am făcut tot felul de prostii!"

Cătălin Botezatu a mărturisit la o emisiune de televiziune că, în prezent, nu are o relație stabilă. Din acest motiv, nici nu a putut răspunde la întrebarea "Când ai avut parte ultima oară de o noapte nebună?".

"A fost pandemie... Vrei să spun adevărul? Nu am o relație stabilă și atunci mi-e frică! Nu am pentru că nu vreau. O relație stabilă, o căsnicie, înseamnă multă responsabilitate. Și nu am timp. Muncesc de dimineață până seara", a dezvăluit Cătălin Botezatu.

Cât despre orientarea sa sexuală, Cătălin Botezatu a mărturisit că, într-adevăr, este plăcut atât de femei, cât și de bărbați. Totuși, există o barieră pe care, spune designerul, nu a depășit-o complet.

"Mă onorează faptul că mă plac și femeile, și bărbații, dar există o barieră pe care nu am depășit-o complet. Că am făcut tot felul de prostii din punct de vedere sexual.... Dar nu am făcut atât de multe. Am primit complimente de la bărbați, că arăt bine... E normal în secolul XXI. Primesc în proporție de 70% poze și propuneri de la femei și 30%, restul", a m ai apus Cătălin Botezatu.