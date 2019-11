Cătălin Botezatu, din nou în SPITAL. Probleme grave de sănătate: ce i-au descoperit medicii după ce a fost operat de CANCER

Cătălin Botezatu are dureri incredibile, care îl chinuie groaznic, astfel că urmează să plece din nou în Turcia, pentru investigații și tratament.

Designerul a devenit suspect de cancer la colon după o banală operație de apendicită şi a plecat imediat în Turcia, la o clinică privată, unde a fost supus unei intervenții majore de axtirpare a tumorei. Din nefericire, acesta nu a scăpat doar cu o operație, pentru că problemele sale de sănătate erau cu mult mai grave. La scurt timp, a mai suferit încă alte trei intervenții.

"Prima intervenție a durat nu mai puțin de cinci ore și jumătate, iar celelalte au fost și ele destul de dure pentru organism. Din fericire, tumora a fost îndepărtată", au spus medicii.

Revenit în România, Cătălin Botezatu s-a simțit din nou bine, dar după câteva săptămâni a ajuns din nou pe mâna medicilor.

"Trebuie să am grijă de sănătatea mea și să țin cont de ce spun doctorii. Din acest motiv, peste două săptămâni, trebuie să mă duc la clinică pentru o nouă rundă de investigații și tratamente la colon. Sper ca totul să fie OK, întrucât chiar simt că am depășit momentele grele", a spus Cătălin Botezatu.