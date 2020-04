Cătălin Botezatu, în grupa de risc a infectării cu coronavirus: "Mă sperie, am probleme cu inima, iar de la operaţie nu a trecut mult"

”Sunt O.K., dar traversăm cu toţii o perioadă dificilă, stăm în casă şi ieşim doar dacă este absolut necesar. Faptul că nu mai ies şi activitatea mea este redusă efectiv la maximum mă face să mă simt, uneori, uşor inutil, dar îmi găsesc tot felul de treburi de făcut acasă.

Fac curăţenie, spăl vase, deși am mașină, citesc, atât cât îmi permite vederea, pentru că obosesc foarte uşor, mă uit la filme. Încerc să fac lucruri plăcute, pozitive, evit să mă uit la programele de ştiri.”, povestește Bote, într-un interviu pentru OK TV.

Cătălin Botezatu, anunţ-şoc după lupta cu cancerul: "Mă retrag pe o insulă pustie. Chiar dacă pare ciudat, mă duc singur"

”Mă sperie, pentru că este un virus, un duşman invizibil, nu ştii unde este şi nici cum te poţi lupta cu el. Mă sperie pentru că mor foarte mulţi oameni şi nu e drept. Mă sperie pentru că sunt în grupul de risc şi am probleme de sănătate, cu inima, iar de la operaţie au trecut doar şase luni.

Dar îmi pun încrederea în Cel de Sus. Bineînţeles că mă gândesc la părinţii mei, la apropiaţi. Îmi este frică atunci când văd cât de neajutoraţi sunt oamenii, încerc şi eu să ajut cât pot. Voi continua să fac asta pentru că oamenii au nevoie.”, mai spune celebrul designer pentru publicația respectivă.

Cătălin Botezatu, despre marele său REGRET

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai importanți designeri ai României, însă avea un alt vis în tinerețe. Juratul de la "Bravo, ai stil!" își dorea să devină actor.

Cătălin Botezatu s-a pregătit cu marele Florin Piersic pentru admiterea la Teatru. Chiar dacă nu a intrat la facultate, tot răul spre bine, căci și-a croit un drum de succes în lumea modei.

"Examenul l-am picat undeva al doilea, al treilea sub linia admișilor. După primul an, m-am apucat de meditații și vreo trei ani la rând am tot încercat să fiu admis la Actorie. M-am pregătit cu Florin Piersic. După mulți ani, când lucrurile s-au mai aranjat, Dem Rădulescu mi-a zis să vin că erau mai multe locuri disponibile la Actorie și că mă pot lua, că nu se mai intră pe pile.

Am refuzat, pentru că în acel moment nu mai voiam eu. Mi-am dat seama că viața de actor este una foarte frumoasă, dar în același timp grea, nu era plătită deloc bine. În România, actorul nu prea este respectat, și atunci am zis "pas". Dar m-am chinuit să fiu admis la Actorie", a povestit Cătălin Botezatu.