Cătălin Botezatu, MĂRTURIE SFÂŞIETOARE după operaţia de CANCER. Veste de ULTIMĂ ORĂ primită de la MEDICI

Cătălin Botezatu a fost diagnosticat cu o tumoră rară, fiind operat de medicii de la o renumită clinică din Istanbul. Aceştia au decis să-i taie lui Cătălin Botezatu jumătate de colon. Pe lângă procedura de extirpare a tumorii, care a durat şase ore, designerul a fost supus și unei proceduri de chimioterapie hipertermică.

Designerul a fost imobilizat, timp de 17 zile între două operații, a suferit o hemoragie internă și a avut halucinații.

"Nu e uşor într-o lună, o lună şi un pic să suporţi patru operaţii. Să stai în spital aproape non-stop. Să înduri nişte dureri, care nu ştiu... Nu ştiu cum sunt alţi oameni când sunt bolnavi, când sunt operaţi, dar eu am trecut prin ceva ce nu se poate explica în cuvinte. Am slăbit foarte mult. Am slăbit 12 kg. Şi nu, nu sunt aşa cum aş vrea eu să fiu. Nu mai am aceeaşi putere, dar încet, încet a început o perioadă de recuperare.

Am avut neşansa ca după prima operaţie care a fost un succes şi a fost totul perfect. Am făcut o hemoragie internă din cauza unui muşchi, mă rog, pe unde ieşeau tot felul de drene. Am pierdut atunci doi litri de sânge aproape. Am fost băgat imediat pe transfuzii. M-am speriat. Nu mi-am închipuit că perioada de recuperare poate să fie aşa.

Mă simt uneori deprimat, mă simt inutil, mai ales atunci când trebuie să anulez tot felul de evenimente. Vreau să fac lucruri şi nu fac. (...) Singurul lucru care mă deranjează e regimul. Am un regim alimentar mai sever, iar eu care sunt un gurmand, asta e, poftesc să mănânc orice tâmpenie, dar mă abțin că trebuie să mă abțin. În rest totul decurge ok", a spus Cătălin Botezatu la Antena Stars.

