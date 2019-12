Cătălin Botezatu, prins în tandreţuri cu Vica Blochina. Imaginile fierbinţi au scăpat pe internet FOTO

Vica Blochina, fosta amantă a lui Victor Pițurcă, a publicat pe internet o serie de fotografii în care se sărută cu creatorul de modă.

"La mulți ani bărbatului perfect! Sărută cel mai bine de pe planetă", a scris Vica Blochina.

Vedeta n-a dezvăluit însă dacă are o relaţie cu Cătălin Botezatu și în viața reală.

Cătălin Botezatu: care sunt cele cinci haine pe care o femeie trebuie să le aibă în garderobă

Cătălin Botezatu a fost operat după o suspiciune de cancer la colon. Designerul a dezvăluit cum a reușit să treacă peste această problemă de sănătate.

"M-am gândit că trebuie să fac ceva, absolut orice să înving boala, pentru că mai am multe de realizat. M-am gândit la proiectele mele, pe care nu le-aș putea duce până la capăt. Mă gândeam la Paris, pentru că trebuia să plec la Paris, la Săptămâna Modei, și prietenii mei îmi spuneau: «Ai înnebunit? Nu se mută Parisul de acolo». Și, nu în ultimul rând, mă gândeam că, până la vârsta asta, am demonstrat că sunt un luptător și că pot învinge aproape orice. În mintea mea părea o luptă mult mai ușoară decât a fost, eu chiar credeam că o să mă operez și gata, am terminat cu problema, mă recuperez repede, nu trebuie să amân foarte multe proiecte care erau în derulare și stabilite de luni de zile", a dezvăluit Cătălin Botezatu.