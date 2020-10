Cătălin Moroşanu, dezvăluiri: "Îmi murise soţia şi trebuia să plâng. Mă chinuiam, dar nu reuşeam"

Luptătorul a povestit cum au decurs filmările la 6ASE, serialul în care vestitul luptător trebuie să-și salveze fetița răpită, și a mărturisit, amuzat, cum abia a reușit să plângă într-o scenă emoționantă din film.

”A fost o provocare pentru mine. A fost frumos. Cum am ajuns să joc și în filme? A venit pandemia, nu mai aveam gale și mi-a zis Vlad, hai să facem, cum se leagă… Și așa am devenit și actor! Am făcut de toate. Singurul lucru pe care nu l-am făcut a fost să cânt. Să vă spun, e mai greu să fii actor decât să lupți în ring.

A fost scena în care trebuia să plâng și nu puteam. Mă chinuiam eu acolo, dar nu reușeam. Îmi murise soția în film și trebuia să plâng. Aaa, și a mai fost și atunci când trebuia să-mi caut fiica răpită”, a povestit Cătălin Moroșanu, la "Vorbește Lumea".

Povestea serialului 6ASE

Serialul “6ASE”, produs de Vlad Baba, s-a lansat luni, 19 octombrie, în mediul online, pe YouTube. Acesta atinge, drept teme principale, impactul bullying-ului asupra generației tinere, importantă prieteniei, a unui colectiv unit și puterea unui sistem educațional centrat pe nevoile copiilor. În serial se prezintă povestea a 6 copii care trec prin tot felul de peripeții, după ce au fost răpiți de o agenție secretă. Dar, asemenea unor supereroi moderni, reușesc să treacă de orice obstacole prin super puterea prieteniei.

Acțiunea celor 7 episoade devine cu atât mai complexă cu cât o multitudine de personaje pleacă în căutarea lor - poliția, profesorii și părinții lor. “6ASE e un proiect de suflet, realizat în orașul meu drag, Iași. Acesta expune povestea unei generații care consider că ar trebui să prefere și să acorde o importantă mai ridicată prieteniei, în detrimentul tehnologiei. Mă bucur că am avut ocazia de a colabora la 6ASE cu nume mari din showbiz-ul românesc, actori profesioniști și copii foarte talentați, în care cred extrem de mult.”, spune Vlad Baba, producătorul serialului 6ASE.

Din acest serial fac parte următorii actori și vedete: Cătălin Moroșanu, Mircea Eremia, Vlad Baba, Erica Moldovan, vlogger-ul Cezara Cristescu, Răzvan Popescu, Gabriela Guzun, Dumitru Florescu, cei șase copii - David Popescu, Celina Enea, Ronny Fiterman, Denisa Tudosa, Yanis Pavel, Alessia Ceapraga și mulți alții.