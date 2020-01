Catastrofa aviatică de la Teheran. Au apărut două noi înregistrări cu prăbuşirea aeronavei, imagini dramatice VIDEO

Avionul a fost cuprins de flăcări încă din timpul zborului, după cum se poate constata şi din cel de-al doilea video, filmat de camera de bord a unei maşini care se îndrepată în direcţia aeroportului din Teheran.

"Avionul a dispărut de pe radare la momentul când a atins o altitudine de 2.400 de metri. Pilotul nu a transmis niciun mesaj radio privind circumstanţe neobişnuite", a precizat Organizaţia Aviaţiei Civile din Iran, în primul său raport al anchetei preliminare. "Avionul, care se îndrepta iniţial spre vest pentru a ieşi din zona (aeriană) a aeroportului, a făcut dreapta după apariţia unei probleme şi era pe drumul de întoarcere spre aeroport în momentul prăbuşirii", în urma căreia au murit cei 176 de pasageri şi membri ai echipajului.

Aeronava, care zbura spre Kiev şi care avea la bord în special iranieni şi iranino-canadieni, s-a prăbuşit la scurt după decolarea de pe Aeroportul Imam Khomeini de la Teheran. Potrivit unor martori de la sol şi dintr-un alt avion aflat în trecere la mare altitudine, citaţi în raportul Organizaţiei Civile Aeriene din Iran, avionul era în flăcări când încă se afla în aer, iar incendiul s-a intensificat.

Cele două clipuri nou apărute:

19) This video is also circulating, claiming to be a closed-circuit camera filming the PS752's crash at 6:19 am local time (Iran). Date: 2020-01-08 pic.twitter.com/TbwrIL662Z

This is another video showing crash of Flight #PS752 near #Shahriar, southwest of #Tehran early morning today. The Boeing 737-8KV of #Ukraine International Airlines exploded mid-aid before impacting ground. There is unconfirmed rumor about friendly fire by #IRGC|ASF Tor-M1 system pic.twitter.com/ej7Sk4Ngiz