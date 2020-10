Câţi bani a câştigat Marian Vanghelie din politică. Fostul edil al Sectorului 5, pus faţă în faţă cu cele mai incomode întrebări

„Ce notă v-ați da la limba română?”, „Este adevărat că ați vrut să-l bateți pe Adrian Năstase?”, „Câți bani ați facut țn politică?”, „Ați spălat bani cu vanghelioanele?” sunt doar câteva din întrebările la care va răspunde Vanghelie.

Mai este astăzi Marian Vanghelie un bărbat puternic?

-Marian Vanghelie e mai puternic ca niciodată. Am trecut prin multe probleme, asta înseamnă că lucrurile s-au schimbat radical. Trebuia să parcurg toate etapele. Mă uit la mulţi lideri. Liderii adevăraţi, care au reuşit să facă istorie, sunt cei care au trecut prin multe probleme. Importantă e luptă finală. Toţi cei care au fost şi care sunt în continuare adversarii mei sunt speriaţi de mine şi caută să mă facă să nu fiu o voce. Eu sunt o voce pentru că sunt Marian Vanghelie. Pur şi simplu.

Vă consideraţi un om deştept?

-Foarte inteligent. Şi nu mă consider eu, mă consideră lumea. Nu mai avem politicieni care să ştie cum să se bată pentru România, să reprezinte România cu putere.

Ce talente aveţi?

-Multe talente. Şi în bussiness sunt foarte talentat. Dar nu sunt înfâmfat. Ştiu să lucrez cu oamenii bine pregătiţi. Ştiu exact ce îi interesează pe români. Îi interesează liderii din Administraţia Locală. Marian Vanghelie este un lider, a reuşit să îl bată pe Traian Băsescu. Am talente manageriale. Sunt mai multe talente, nu pot să vi le spun pe toate.

Ce avere aveaţi la Revoluţie?

-Aveam bani destui. Munceam foarte mult, non-stop şi am reuşit să fiu director comercial, reuşind să verific toate secţiile pe care le aveam. Mi-a plăcut să fac preţurile.

Câţi bani aţi făcut din politică?

-Dacă nu intram în politică, azi eram în primii cei mai bogaţi oameni din România. Nu îmi pare rău că am intrat în politică, am căpătat o experienţă. Nu banii fac totul. Niciodată nu mi-a părut rău că am luat decizii. Eu fac bani şi când dorm, am oameni care muncesc pentru mine. Dacă eu vreau să dorm într-o zi până la ora 4, în ziua aia fac bani când dorm. Eu când mi-am depus declaraţia de avere, am fost chemat de partid şi am fost întrebat: eşti nebun, declari câţi bani ai? Am mai mulţi. Românii au nevoie de lideri bogaţi şi inteligenţi.

A profitat primarul Vanghelie de sărăcia din Sectorul 5?

-Dintr-un buget foarte sărac am făcut proiecte aproape de un miliard de euro. Mulţumesc lui Tăriceanu. Am reuşit aceste lucruri pentru că am avut viziune. Nu se atât de bogat precum se creează senzaţia. Sectorul 5 nu e un sector din care să poţi face bani. Eu ştiu pe fiecare om de acolo, ştiu ce-şi doresc, îi înţeleg pe oameni. Eu m-am bătut cu Băsescu, cu Năstase, cu toată lumea pentru un adevăr. Oamenii curajoşi nu sunt mereu auziţi.

Aţi spălat bani cu Vanghelioanele?

-Este o poveste. Noi nu vrem să mai vedem partea bună a politicienilor. Am muncit ani de zile pentru un singur lucru. Pentru trei minute în care veneai toţi românii că erau bucuroşi. Eu puteam să fiu plecat oriunde în lume, dar eu pregeram să muncesc trei luni de zile. Am atacat toţi politicienii, i-am băgat pe toţi în puşcărie şi azi nu mai avem români adevăraţi.

V-au taxat votanţii pentru că nu aţi fost un primar bun?

-Sunt jocuri mizerabile şi nimic nu mai e rezultatul muncii care ar trebui să fie la final. S-a dezmembrat România. Istoria îi va face pe oameni să plătească cumplit, pe cei care au distrus această ţară. Pe fond, dacă mă votau 15% era de ajuns. Însemna că ei au înţeles. N-aveţi cum să vă bateţi cu toate Serviciile. Aşa au fost speriaţi românii. Eu o să reuşesc să mă bat cu toţi, nu cedez. Sunt fresh, mă ocup de tot ce trebuie pentru această ţară.

V-aţi despărţit de prima soţie pentru Oana Mizil?

-Eu sunt un bărbat care iubesc până la capăt. Atunci când am pus punct, o iau de la început. Poate n-am reuşit să-i ofer totul primei soţii. Dar în momentul în care am început relaţia cu Oana, o încheiasem deja pe cea cu fosta soţie. Aşa am considerat că e civilizat. Familia nu se discută la televizor. Eu pot să mă bat cu oricine, dar nu familia.

Ştire în curs