Câţi bani a câştigat Simona Halep după victoria din Dubai. "Simt că îmbătrânesc". Discursul de la festivitatea de premiere

"E special că am câștigat al 20-lea titlu din carieră în 2020. Mi-am dorit mult să câștig acest turneu, am simțit că devin mai bună pe zi ce trece. Să joci cu o adversară atât de tânără e o provocare mare întotdeauna.

Vreau s-o felicit, a jucat fantastic și acest meci, și întreg turneul. Simt că îmbătrânesc, iar să joc azi împotriva ei mi-a dat puțină putere. Am simțit că încă pot câștiga aceste meciuri. Are un viitor mare, să fie încrezătoare, că se descurcă bine.

Ador să joc la Dubai, am simțit că e săptămâna mea. La finalul meciului picioarele mele erau foarte obosite. Sunt mândră că am luptat din greu și am acest trofeu pentru a doua oară", a spus Simona Halep, la festivitatea de premiere.

Pentru victoria de la turneul din Dubai, Simona Halep va încasa 696.860 dolari şi 470 de puncte WTA.

Citeşte şi: Simona Halep, campioană la Dubai după 3-6, 6-3, 7-6 în finala cu Elena Rybakina. Este trofeul nr. 20 în circuitul WTA!