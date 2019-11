Câţi bani câştigă Bianca Drăguşanu din Instagram. Suma este fabuloasă

Bianca are contracte cu foarte mutle brand-uri pe care le promovează pe contul ei persoanl de Instagram. Pentru asta ea trebuie să posteze permanent, scrie stiritv.ro.

„Eu am un reach la tot Instagramul meu, eu am contracte foarte bune și câștig peste 10.000 de euro din tot ce se întâmplă acolo, scris și pe foaie la care se plătește taxă. 10.000 minim! Când vine Black Friday fac și 20.000. Iar eu trebuie să am întptdeauna instastory-uri. eu plătesc taxe și impozite la toate încasările pe care le am. Eu trebuie să-mi pozez pantofii, bluzița, extensiile, cerceii și așa mai departe. Trebuie să am un flux."

Soțul ei nu prea este de acord cu acest lucru și și-ar dori mai multp discreție atunci când vine vorba de postările personale. „Pune, fă un story, pune unde merge o dată. Dar ce-ar fi dacă aș pune de fiecare dată unde merg, ce-mi cumpăr. Las-o mai ușor."

Bianca a replicat că ea postează doar în interes de afaceri, doar pentru a-și onora contractele și s-a schimbat mult de când este cu Alex Bodi. El a recunoscut că bianca face eforturi mari pentru relația lor.

„Dar eu imi pun chestii care m-au definit pe mine ca persoană publică și ca nume. Pe el câteodată îl apucă geloziile. Totul se transformă. Ideea este că eu am încercat să mă modific și să mă acomodez cerințelor lui și cred că am reușit."