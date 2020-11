Câţi bani câştigă sătenii din Las Fierbinţi ca să apară în serial: "Cei în casele cărora se filmează primesc cel mai mult"

Cei mai smulţi care apar în serial sunt deja actori consacraţi, însă sunt şi personaje figurative sau secundare, care nu sunt cunoscute. Pentru cei din urmă se apelează şi la localnici, care au dezvăluit câţi bani primesc de la Pro TV.



„Spre exemplu, mie, ca am aparut intr-un cadru scurt, in peisaj, mi s-a oferit 50 de lei. Ei sunt foarte seriosi, fac contracte pentru fiecare om care participa la filmari. Celor care au de filmat mai multe ore le dau si 100 de lei, 150 de lei. Cel mai bine sunt platiti cei in casele carora se filmeaza, in curtile lor. Acestia iau si cate 200-300 lei, uneori si mai mult', a mărturisit unul dintre localnici, potrivit Wowbiz.ro.

„La Barul lui Bobita vin zilnic zeci de turisti, fac poze, raman si beau o cafea, un suc, multi dintre ei isi cumpara magneti de frigider, cani sau scrumiere inscripotionate cu numele „Las Fierbinti' sau cu poze cu actorii din serial', a spus un localnic despre faimosul bar din serial, bar care este real și îi aparține lui Cristian Sauciuc.

Bărbatul a povestit cum a ajuns afacerea lui să facă parte dintr-un serial atât de cunoscut și urmărit în România. „Nici prin cap nu mi-a trecut ca o sa ajung vreodata sa vad ca se fac seriale in barul meu. Nu este o afacere in sine. L-am deschis asa, dintr-o ambitie. Sa avem si noi, eu cu sotia, un loc al nostru care sa ne fie proprietate.

Colaborarea mea cu cei din serial s-a intamplat pur si simplu. Au venit la mine la poarta, le-am aratat barul si le-a placut. Au montat mesele si ce mai vedeti dumneavoastra pe aici si asta a fost tot. Eu sunt foarte incantat de faptul ca au ales barul meu. Au mai fost si prin alte parti din oras, dar aici, la mine, le-a placut cel mai mult', a declarat Cristian Sauciuc.