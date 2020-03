Câţi bani câştigă vedetele din postările pe reţelele sociale. Andreea Bălan poate trăi lejer doar dintr-o postare pe Instagram

Astfel, companii care doresc să-și extindă zona de influență sunt dispuse să plătească vedetele. Și așa, o postare pe Facebook sau pe Instagram îi poate aduce vedetei sute de euro sau chiar mii. Tocmai de aceea, "stelele" din showbiz au "îmbrățișat" ideea și s-au pus pe treabă.

Andreea Bălan trece, acum, printr-o perioadă deloc fericită! Este la un pas de divorțul de George Burcea, ruptura dintre cei doi fiind de ceva timp pe site-urile mondene. În schimb, profesional îi merge brici! Nu are săli goale la spectacole, fanii sunt în delir! Banii vin. E un nume, postările ei și filmulețele pe Youtube îi costă ceva pe doritori. Ei bine, Andreea încasează 1.000 postarea pe Facebook, dar și pe Instagram, iar de la Youtube ridică nu mai puțin de 2.000 de euro, potrivit Cancan.ro.

Andra Gogan este actriță, cântăreață, vlogger și voice-over pentru mai multe personaje îndrăgite, la Disney Channel. Are în platou invitați care vin cu sfaturi și recomandări despre ce să pui pe Instagram ca să aduni mai mulți followeri, cum să arate contul de Youtube ca să fii în trend, dar și mai multe subiecte pe care adolescenții le adoră. Dincolo de asta, Andra este una dintre cele mai active și mai performante vedete pe rețelele de socializare. Aceasta adună pe o postare Istagram până la 1.200, iar dintr-un clip pe Youtube încasează nu mai puțin de 3.000 de euro!

Este unul dintre cei mai iubiți oameni de radio și a intrat întâmplător în acest domeniu, deși are talent cu carul, pentru că a vrut informatică, atunci când era la vârsta visurilor. Iar acum, Andrei Sebastian, pe numele din buletin, are un succes teribil și în paralel cu munca lui de zi cu zi. Flick face 800 de euro pe postare din Facebook, 500 din Instagram, iar din clipurile video 2.000!

Emilly, așa cum este alintată de prieteni, este o fostă concurentă la ”Bravo, ai stil”, iar din toamna anului trecut este noua asistentă de la Acces Direct. Se pare că Emily se află pe un drum ascendent profesional și financiar, iar veniturile în plus vin din postări. Face mai puțin din Facebook, 200 de euro, 600 ia din Inastagram, dar dintr-un clip pe Youtube ridică 1.000 de euro.

Iulia Albu este stilistă, critic de modă și vedetă de televiziune. Este și unul dintre cei mai influenți fashion editori români, cu activitate publicistică bogată pentru reviste precum Ideal Mariaj, The Grand și OK Magazine. Vedetele din jurul ei îi știu de frică, pentru că, atunci când se apucă să comenteze vestimentația, nimic nu iartă. Și ea a abordat Fb, Insta și Youtube. De unde are câștiguri bunișoare: câte 500 de euro de postare pe Fb și Insta, 800, clipul pe Youtube.