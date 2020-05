Câţi bani face statul din ţigări? 9 miliarde de lei în 2019 doar de la British American Tobacco

Sumele suplimentare ajunse la stat s-au datorat în primul rând creșterii încasărilor din acciză, în contextul în care anul trecut s-au vândut legal mai multe țigări pe fondul scăderii contrabandei cu circa 15%.Accizele reprezintă circa 60% din prețul unui pachet de țigări, peste care se adaugă TVA-ul, ajungându-se ca taxele să însemne 80% din suma plătită pe un pachet de țigări.

"Cele câteva miliarde de lei încasate în plus de către stat sunt dovada clară că reducerea contrabandei are efecte benefice imediate: statul are mai mulți bani pentru a-și finanța prioritățile, companiile care-și platesc taxele pot funcționa într-un mediu concurențial corect iar fumătorii sunt protejați de produse de calitate și origine incerte", a declarat Ileana Dumitru, Director Juridic și Relații Publice în cadrul British American Tobacco, liderul pieței de tutun din România.

În 2019, nivelul contrabandei a fost de 13,9%, în scădere față de 16,3% în 2018, ceea ce înseamnă că anul trecut 1 din 7 țigarete consumate în România a provenit de pe piața neagră, față de 1 din 6 cu un an mai înainte.

„Această tendințăse va menține doar dacă Guvernul va dezvolta o strategie națională de luptă împotriva traficului ilicit, care să implice toate autoritățile competente, și dacă Parlamentul va înțelege efectele negative ale celei mai radicale propuneri anti-tutun de până acum, care prevedere interzicerea expunerii țigaretelor în magazine și introducerea unor noi taxe”, a adăugat Ileana Dumitru.

