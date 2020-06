Căutări disperate în judeţul Mureş! O adolescentă de 15 ani a plecat de acasă şi de două zile este de negăsit

Mai multe echipaje sunt pe urmele Ramonei Moldovan, o adolecentă de 15 ani. Fata și-a făcut un mic bagaj și i-a spus mamei că merge în vecini.

"S-o îmbrăcat, şi-a luat geanta pe spate şi-o luat ceva haine şi o pus în geantă, o plecat şi nu a mai venit. Am sunat-o , am întrebat «Tu copilă unde eşti?» și zice «În vecini». Am zis că poate vine ea, că poate a plecat în oraş dar nu a mai venit . Ieri (n.r joi) m-am dus la lucru, m-am întors, n-o venit. Acum vedeţi ce lume îi, cum e tineretul ar fi putut să o prostească", a delcarat mama fetei.

Citeşte şi: Adolescenta răpită din centrul oraşului Borşa a fost găsită în Arad

Familia a cerut sprijinul Poliției. Mai multe echipaje sunt în misiune, în împrejurimi. Au cerut și imagini de pe camerele de supraveghere care acoperă străzile din localitatea Ceaușu de Câmpie.

"Are o înălţime de 1.60, părul lung şaten, ochi verzi căprui, are aproximativ 50 kg, poartă ochelari de vedere cu ramă de culoare albă. La momentul dispariţiei avea o cămaşă roşie cu carouri, blugi albaştri şi pantofi sport de culoare albă", a declarat Andreea Pop, purtător de cuvânt IPJ Mureş.