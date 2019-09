Cauzele spirituale ale bolilor. Pentru cine crede sau accepta

Cat de mult putem trai cu aceasta acceptare atunci cand suntem in mijlocul derularii unei boli si ne confruntam cu simptomele ei neplacute sau chiar devastatoare?

Cat ne ajuta sa intelegem aceste abordari noi cu privire la cauzele spirituale ale bolilor noastre.

Desi pare dificil, atunci cand accepti ca exista altceva in spatele bolii tale si ca ea te poate ajuta, paradoxal, sa devii o persoana mai buna, sa iti rezolvi anumite defecte de gandire, sa renunti la unele obiceiuri defectuoase din trecut – fortat de boala insasi si de ce te limiteaza ea sa faci, sa gandesti, sa simti – incet incet nu doar ca te vindeci si ajuti medicamentatia cu mintea si sufletul tau, dar devii dupa boala o persoana mai inteleapta si cu relatii umane mult mai armonioase.

Pe masura ce trecem prin viata, ni se intampla diverse lucruri.

Contactam gripe, raceli si virusi, ne ranim fizic, ca de exemplu cand cadem de pe bicicleta in copilarie sau facem sport. Ca adulti, ni se poate intampla sa ne ranim la sira spinarii, sau sa avem accidente de masina si ne alegem cu vanatai, taieturi, luxatii, infectii, ulceratii si, cateodata, cu oase rupte.

Unii dintre noi pot sa aiba boli grave, cum ar fi cancerul sau hepatita, boli de inima sau scleroza multipla.

Pana la urma, ajungem la batranete, infirmitate progresiva si moartea corpului fizic. Toate acestea sunt normale – ele sunt ceea ce este de asteptat, ca parte a ceea ce inseamna sa fii o fiinta intrupata. Dar acestea sunt toate doar efecte. Cel putin aceasta afirma din ce in ce mai multe teorii.

Cauzele spirituale ale bolilor – Legatura cauza si efect

Cauza suprema a tuturor bolilor poate fi regasita in cadrul lumii din alte dimensiuni – in aceleasi regiuni din care boala isi extrage puterea initiala de a ne agesa. Din acest motiv, nu este suficient sa anihilam, pur si simplu, efectul bolii cu ajutorul medicatiei din planul fizic si sa speram ca totul va fi bine. Pentru ca adevarata vindecare sa se intample, trebuie sa abordam cauza bolii.

Una din teoriile care prezinta cauzele bolii v-o prezentam in continuare si lasam la latitudinea fiecaruia in parte cum sa gestioneze aceasta informatie, mai mult sau mai putin noua. Pe unii ii poate ajuta foarte mult iar altii o pot respinge cu vehementa. Nu exista bine sau rau in aceasta acceptare. Fiecare dintre noi avem propriul grad de evolutie si de toleranta in fata cauzelor din spate si ca atare propriile lectii de viata din care invatam ce avem de invatat.

Exista trei cauze clasice ale bolii, iar interesant este faptul ca acestea nu sunt microbii, bacteriile sau virusii. Ele sunt stari interioare negative, care apar in noi, ca raspuns la experientele de viata negative sau traumatice. Prima dintre ele este Lipsa de armonie.

Cauzele spirituale ale bolilor – Lipsa de armonie

Lipsa de armonie este ceea ce traim atunci cand viata isi pierde brusc sensul, sau atunci cand pierdem o legatura importanta cu viata. Sa consideram cazul unui cuplu de varstnici. Dupa o casatorie indelungata, subit, unul dintre ei moare. Este posibil sa nu fi avut o relatie perfecta. Cu toate astea, intre ei exista o mare legatura, care a aparut in urma a tot ceea ce au trait impreuna. Supravietuitorul poate sa intre in criza, din cauza pierderii partenerului si, in scurt timp, el/ea poate sa aiba o boala grava, cum ar fi cancerul. Dintr-o data pleaca si el/ea.

Aceasta este lipsa de armonie.

Starea de lipsa de armonie pe care o traim ca reactie la astfel de situatii de viata, duce la o diminuare a puterii personale. Acest lucru se poate intampla intr-un mod subtil, pe de o parte, sau intr-un mod catastrofic, care ne zguduie viata, pe de alta parte – ca de exemplu, cand ne pierdem serviciul si astfel, ne pierdem si mijloacele de trai. Cand traim experienta pierderii puterii, matricea noastra energetica este afectata si devenim vulnerabili in fata bolii.

