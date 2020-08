Caz incredibil la Baroul Bucureşti. O avocată a fost condamnată după ce şi-a ameninţat chiriaşii cu fraţii Cămătaru

Daniela Dejmaru, avocat în Baroul București, a fost condamnată în 20 august, de Curtea de Apel București, la doi ani și șase luni cu suspendare pentru șantaj în bază unui acord de recunoaștere a vinovăției încheiat cu procurorul. Aceasta a ajuns să fie cercetată pentru șantaj după ce, în cursul lunii iunie 2020, i-a cerut fostei chiriașe să-i plătească 3.860 de lei, amenințând-o cu Nutu și Sile Cămătaru. Întreaga situaţie a escaladat după eliberarea apartamentului de către chiriașă, avocata observând atunci că o saltea și o canapea au fost stricate.

Că să o convingă pe fostă să chiriașă să îi dea banii, avocata a amenințat cu "domnul Sile" și cu "domnul Nutu", potrivit stenogramelor publicate de ziare.com. "În regulă. O să vorbesc cu domnul SILE! asta, unu. Să se ocupe de tine, cu problema asta, cu aceste canapele și salteaua stricată. Ai trei zile să rezolvi această problemă. Deci îmi trebuie cel puțin 3.000 de lei să repar canapelele, iar salteaua nu mai vreau. Te rog să vii să ți-o iei! 860 de lei vreau înapoi! Și cu asta am terminat! Dacă nu știi cine e "SILE", o să afli în curând! Știi tu foarte bine cine e domnul SILE! Da? Da. Și un domn NUTU. Poate îți spune ceva. Hai! Să vedem dacă, dacă nu mai răspunzi la telefon și nu achiți!", i-a transmis avocata fostei chiriașe, printr-un mesaj vocal trimis pe Whatsapp.

În urma plângerii depuse de victimă, procurorii au interceptat o discuție dintre aceasta și avocată, din care a reieșit "mai presus de orice dubiu rezonabil existența faptei pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală, precum și vinovăția inculpatei".

B.A.M.: Nu sunt schimbată (neinteligibil). În fine... haideți să va spun. Că m-a, m-ați pus într-o situație care m-a, m-a agitat foarte tare. Să știți că eu am făcut rost de bani. Ideea e că să știți că și mie îmi păreți foarte schimbată. Nu vi-i dau pentru că aveți dreptate în legătură cu canapelele, ci pentru că pur și simplu nu mi se pare normal să mă amenințați cu Sile și Nutu Camataru și mai departe. Chiar... Chiar... Adică, vi-i dau de frică. Și să mă lăsați în pace.

Daniela Dejmaru: Asta este, deci rugamintea mea este... Deci eu nu te-am amenintat, dar nici sa ma iei cum l-ai luat pe sotul meu la misto. Imi pare foarte rau.

B.A.M.: Doamna, m-ati amenintat cu Sile si cu Nutu

Daniela Dejmaru: Eu am avut incredere in tine, ti-am lasat casa asa cum ti-am lasat-o, da. Nu am trecut pe la tine.... Lucrurile alea se intampla de mult timp cu pisica. Deci pisica mi-a distrus canapeaua, mi-a distrus salteaua....

B.A.M.: Vreau sa va spun asa: vreau sa va dau banii.

Daniela Dejmaru: Cum asa ceva.

B.A.M.: Si sa termin cu asta, ca mie imi este frica. Va rog frumos (neinteligibil) sa va dau banii. Faceti in asa fel...

Daniela Dejmaru: De ce sa-ti fie frica? De ceva care ai facut?

B.A.M.: Ca m-ati amenintat cu Nutu si cu Sile Camataru.

Daniela Dejmaru: Da, te-am amenintat, am inteles.

B.A.M.: Pur si simplu.

Daniela Dejmaru: Da, da, da. Bine, ok. Nu ca ai o constiinta, nu ca ai constiinta.

B.A.M.: Deci va rog... adica va rog frumos, adica... nu vreau sa continuati cu chestia asta!

Daniela Dejmaru: Nu ca ai aa...o constiinta si Bucurestiul e mic, stii? Nu ca ai o constiinta. Atata tot iti spun. Nu ca ai o constiinta.

B.A.M.: Dumneavoastra nu aveti o constiinta ca ma amenintati in halul asta. Adica .....

Daniela Dejmaru: M-ai prostit, ai vrut sa ma iei... ai vrut sa ma faci... ai vrut sa ma prostesti! Si prosteala cu mine nu tine! sa fie clar!

B.A.M.:In niciun caz. Mi-ati oprit si banii. Bine. Eu sunt, credeti-ma intr-un stres maxim. Daca, adica daca eu vreau sa va dau banii...

Daniela Dejmaru: De ce sa fii ma intr-un stres maxim? Sa fii intr-un stres maxim ca ai stricat niste bunuri ale unor oameni?

B.A.M.: Vorbiti cu Nutu si cu Sile sa ma lase in pace?

Daniela Dejmaru: Da, Huh! Bine, hai, hai sa o rezolvam.

B.A.M.: ...o rezolvam si ma lasati in pace. Dar chiar va rog din suflet sa imi promiteti ca ii sunati pe Sile, pe Nutu, pe oricine altcineva sa ma lase in pace. Pentru ca eu nu vreau sa am parte de problemele astea.

Daniela Dejmaru: Mai fata mea, tu nu stii cu cine vorbesti! Deci, pe cuvantul meu, tu chiar n-ai stiut cu cine ai de-a face. Iti spun eu, tu n-ai stiut!

Pusa in fata probelor, Daniela Dejmaru a recunoscut acuzatiile aratand ca regreta fapta si a fost de acord sa primeasca o pedeapsa de doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare.

"Instanta apreciaza ca masura suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei este cea mai adecvata, raportat la conduita inculpatei in cursul procesului penal, la nivelul de educatie, varsta si situatia familiala si sociala a acesteia, retinandu-se ca inculpata nu este cunoscuta cu a ntecedente penale, este titrata, are posibilitati de reintegrare sociala, iar pe parcursul procesului penal a avut o conduita sincera, recunoscand comiterea infractiunii retinute in sarcina sa", se arata in sentinta Curtii de Apel Bucuresti prin care acordul de recunoastere a vinovatiei a fost confirmat.