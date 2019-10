Gheorghe Dincă, anchetat de FBI. Cazul Caracal ia o altă întorsătură

Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dincă, a declarat la România TV că doi experţi FBI i-au analizat comportamentul criminalului. Scopul acestei examinări este acela de a stabili dacă Dincă a avut sau nu discernământ la momentul producerii celor două crime.

"Este vorbă tot de o analiză comportamentală, de natură psihologică. Cei de la FBI sunt specializaţi pe criminali în serie. Propriu-zis are aceeaşi valoare ca cea română făcută la IGPR. Analiza comportamentală poate să ducă judecătorul la o anumită concluzie în dosarul cauzei. Sunt lucruri care nu sunt lămurite. Din moment ce e făcută, poate fi ataşată la dosarul cauzei. Poate fi făcută în engleză şi tradusă în română. Are aceeaşi valoare ca cea a profilerului din România. Profilerul din România a fost prezent la audieri, care s-au ţinut în limba română. Se discută cu inculpatul, se analizează conduita lui, se încearcă a se stabili dacă a avut discernământ, dacă a avut percepţie cu privire la urmările pe care le produce comportamentul ilicit şi dacă a avut capacitatea de a-şi manifesta voinţa în raport de faptele sale în concret. În condiţiile în care s-ar dovedi că a fost iresponsbil, sigur că nu poate fi condamnat la închisoare. Cu siguranţă ar trebui internat dacă nu are discernământ. Se poate să nu aibă discernământ doar pe momente. Variantele pot fi multe", a declarat Claudiu Lascoschi, la România TV.

Gheorghe Dincă a fost dus, marţi dimineaţă, la INML. După aproape trei luni de la tragedia din Caracal şi mai multe amânări, lui Gheoghe Dincă i s-a făcut o expertiză psihiatrică.

Patru ore a stat Gheorghe Dincă în faţa comisiei care l-a expertizat psihiatric. Specialiștii urmează să stabilească dacă Gheorghe Dincă a avut sau nu discernământ când a comis crimele al căror autor a mărturisit că este.

La începutul lunii Gheorghe Dincă a fost mutat la Spitalul Penitenciar Jilava, după ce magistraţii Tribunalului Olt au prelungit mandatul de arestare până pe data de 24 octombrie.

