Cazul Caracal, pe ultima sută de metri. FBI anunţă săptămâna viitoare rezultatul testelor. Avocaţii cer contraexpertize

Orice dovadă nouă poate schimba cursul anchetei. Dacă rezultatele trimise de FBI vor confirma că oasele din lizieră îi aparțin Luizei, procurorii vor putea să-l acuze oficial pe Dincă și de această crimă. În caz contrar, s-ar putea disjunge dosarul iar DIICOT să meargă în instanță doar pentru Alexandra. Însă, oricâte probe certe au strâns și orice ar fi scris legiștii în ultimul raport medico-legal, familia Alexandrei nu are încedere. De altfel, avocatul va merge la DIICOT ca să conteste raportul de expertiză medico-legală antropologică privind fragmentele osoase şi dentare găsite acasă la Gheorghe Dincă cât și raportul asupra materialului genetic. Procurorii au decis să-l audieze și pe cuscrul lui Dincă, după ce a povestit cum i-a adus ginerele, adică fiul cel mare al lui Dincă, fete traficate acasă, după care le-ar fi trimis în Italia.

Pe de altă parte, avocatul familiei Măceșanu a declarat în direct la România TV că ideea că Alexandra este în viață prinde din ce în ce mai mult contur. Mai mult, Aurel Moldovan a spus că fata este localizată în anumite locuri.

"Noi avem indicii ca Alexandra e in viata. Domnul Cumpanasu a facut eforturi de invetigatii, face in continuare, are informatiile astea, se contureaza informatia asta. Sun oameni care suna din Italia. Alexandra este localizata in anumite zone", a spus avocatul.

Tonel Pop susţine că FBI nu are ce analiza: