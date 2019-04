Ce a făcut Gigi Becali înainte de nunta fiicei sale

De-a lungul timpului, Becali a recunoscut că şi-a ţinut din scurt fetele, departe de lumea mondenă, focusate pe carte şi pe viaţa de familie. Acum, fetele sale s-au făcut mari, iar Teodora se va căsători în acest an.

"Dintotdeauna am vrut să am gineri frumoşi, ca să facă nepoţi frumoşi. Şi Teodora s-a măritat cu un băiat frumos şi înalt. I-am cunoscut familia, pentru că am vrut să văd din ce familie e. Şi tare m-am bucurat că e de familie foarte bună.

S-a dus şi s-a spovedit cu Teodora la acelaşi duhovnic şi asta m-a bucurat şi mai tare. Acum, dacă el o să fie om curat, drept şi în adevăr, o să fie ca şi băiatul meu. Dacă nu, îmi fac datoria de socru, dau fetelor ce trebuie şi îmi văd de viaţa mea", a spus Becali, pentru Antena Stars.