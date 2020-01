Ce aduce in DRAGOSTE Anul Sobolanului Alb de Metal 2020 pentru cele 12 zodii chinezesti?

In astrologia vestica ne aflam la inceput de era astrologica, iar debutul Noului An chinezesc 2020 este fix dupa Luna Noua in Varsator ce ne aduce suflu nou, ne incurajeaza sa taiem legaturile cu trecutul dar a da drumul la trecut, chiar si daca el nu ne mai este benefic dar e familiar, nu e asa usor. Alegerea dintre trecut si viitor este una din cele mai dificile, insa usile Cosmosului sunt larg deschise acum, incurajandu-te sa pasesti cu incredere in noua etapa a vietii tale.

Acest viitor se anunta a fi unul bun conform interpretarilor specialistilor astrologi chinezi pentru Anul Sobolanului Alb de Metal 2020.

Este bine sa ne documentam si din astrologia vestica dar si din cea chinezeasca, iar combinarea energiilor si informatiilor ne va da o imagine si mai clara despre cum se anunta acest an epocal. Cu atat mai mult cu cat in ambele astrologii, anul 2020 este unul de nou inceput total, Sobolanul fiind primul semn din cele 12.

Astfel, atat astrologia vestica cat si cea chinezeasca sunt sisteme de divinatie ce se bazeaza pe data nasterii omului. Desi ambele traditii se bazeaza masiv pe simboluri pentru a-si comunica teoriile, exista diferente substantiale intre ele. Astrologia chinezeasca imparte cele 12 semne astrologice dupa ani, in timp ce astrologia vestica o face dupa luni. Chinezii cred ca oamenii nascuti in acelasi an impart caracteristici similare, in timp ce vesticii grupeaza oamenii pe bazele celor 12 luni ale anului.

Cele 12 zodii chinezesti deriva dintr-un mit.

Conform legendei, cand Creatorul a facut un calendar, a chemat toate creaturile pamantului sa participe la o intrecere. Primele 12 specii care au reusit sa treaca de linia de sosire au primit un semn in zodiacul chinezesc. Sobolanul a fost primul prin strategie si abilitate – de aceea este si prima zodie chinezeasca, in timp de meticulosul Mistret a fost ultimul pentru ca permanent s-a lasat distras de detalii nesemnificative de pe traseu.

Desi sobolanul nu este printre creaturile favorite ale pamantenilor, cel putin in partea vestica a lumii, in astrologia chinezeasca sunt multe informatii favorabile ce ne parvin despre anul pe care acesta in guverneaza. Sobolanul e caracterizat de spirit viu, alert si flexibil. Sobolanul este primul semn din zodiacul chinezesc.

El marcheaza noi inceputuri, speranta proaspata si entuziasm in crestere. Acest an va fi unul de un optimism molipsitor ca energie generala. Este un an bun sa gasim joburi noi si benefice, sa ne implicam intr-o poveste pasionala de dragoste, sa lansam o afacere sau sa incercam un stil nou de viata bazat pe un stil nou de gandire. Anii Sobolanului aduc recompense minunate pentru entuziasti.

Anul 2020 este condus de culoarea alb, deci mesajul purtat este accentul mare pe eficienta de detaliu.

Nu este un an de superficialitate si „fusereala". Cu cat cineva este mai precis in eforturile sale, cu atat mai mult succes va avea. Alb este si culoarea focusarii, deci acest Nou An Chinezesc este ideal pentru atingerea excelentei academice, sustinand pe cei interesati sa devina un expert respectat si sa atinga abilitati specializate noi.

Iata ce spun specialistii astrologiei chinezesti despre acest an :

„Inceputul anului va fi extrem de stralucitor si plin de motivatie."

"Primim drept cadou un an nou proaspat, curat, optimist, fara greseli si regrete. Anul Sobolanului de Metal ne va aduce energie creativa, o energie care se va manifesta prin implinirea multor dorinte pe care ne nutrim de la viata."

"In acest an, vom avea sentimentul si siguranta ca totul poate fi posibil, ca suntem creatorii propriei vieti si da, avem puterea sa fim orice si oricine vrem sa fim. „

"Oficial, anul nou chinezesc incepe pe 25 ianuarie si, pentru a avea un nou an excelent, suntem sfatuiti sa consumam la meniu nuci si tot felul de branzeturi, alimente preferate de sobolan, dar si sa purtam la petrecere hainele cele mai pretioase si bijuterii frumoase pentru ca sobolanul iubeste opulenta."

"Elementul metal creeaza apa ceea ce inseamna productivitate si activitate de succes cu orice presupune manuirea metalului."

Anii Sobolanului sunt ani energici in care ambitia chiar conteaza, creand o perioada excelenta de timp pentru a ne gandi la viitor si a obtine foarte mult in acest sens.

Conform sursei TravelChinaGuide, acest an al Sobolanului va aduce mult noroc in multe feluri. Ne va ajuta cu multe aspecte in cariera dar pentru multi va fi un an infloritor in dragoste.

Energia Sobolanului de Metal 2020 este electrica, deci nu e timp pentru odihna in timp ce ne atingem cele mai ambitioase obiective. Accentul in acest an este sa muncim inteligent (nu neaparat mai mult) in drumul nostru spre succes, desi vor fi destul de multe tentatii pe traseu. Sobolanul de Metal ne pune mintea pe o singura directie, nu e bun la mai multe directii in acelasi timp, deci riscam sa pierdem din vedere imaginea mare de ansamblu, focusati pe scopul nostru precis individual. Energia Sobolanului este rapida, deci trebuie sa fim constienti de asta si sa ne facem timp special sa ne oprim si sa mirosim trandafirii de pe drum.

Sa ne asteptam la un an de mare succes pentru multa lume, cu energii foarte interesante. Sigur ca vor fi si zile mai putin fericite, insa daca muncim sustinut si mai ales inteligent, acestea vor fi depasite de zilele bune. Sa ne mentinem cu orice pret optimismul si sa avem incredere in oamenii apropiati.

Sobolanul in dragoste in Anul Sobolanului de Metal 2020

Voi aveti un an exemplar cu multe oportunitatii, realizari si dezvoltarea abilitatilor, cu promovari in cariera si cu ocazii de a va dovedi abilitatile de manageri. Din acest motiv, dragostea si romantismul pot trece pe plan secund in prioritatile voastre ambitioase. Cei care sunteti singuri, veti prefera sa va focusati spre implinirea unui vis in cariera in loc sa va implicati in afacerile inimii. Cei care sunteti intr-o relatie, aveti grija sa nu o neglijati si sa nu va puneti partenerul pe plan secundar de dragul muncii si carierei.

Bivolul in dragoste in Anul Sobolanului de Metal 2020

Voi sunteti onesti, muncitori si de mare incredere, asa ca veti prospera in Anul Sobolanului. In loc sa va exagerati talentele si sa va setati scopuri nerealiste, mai mult decat puteti oferi, veti fi foarte clari si exacti cu privire la ce faceti, deci si rezultatele vor fi pe masura : multe castiguri, aprecieri, oportunitati. Aplicati aceste caracteristici in planul dragostei si nu veti dezamagi si nici nu veti cunoaste dezamagirea cat timp sunteti condusi de sinceritate si realism despre voi si despre relatie sau asteptari.

