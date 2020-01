Ce avere avea Cristina Ţopescu. Cât câştiga şi ce afaceri avea fiica lui Cristian Ţopescu

Cristina Ţopescu și-a început activitatea în cadrul Ministerului Sănătăți, în luna noiembrie, ea fiind angajată de postul de consilieră pe probleme de comunicare. Pentru acest job, retribuţia lunară este cuprinsă între 8.700 şi 108.000 lei brut, ceea ce înseamnă că ea încasa aproximativ 5.000 lei în fiecare lună. Pe lângă salariu, Cristina Ţopescu primea și indemnizație de hrană.

Totodată, Cristina Ţopescu a deţinut firma La Fix Media Production SRL, la care a fost asociat unic încă din anul 2002. Firma figurează la Registrul Comerţului cu un salariat şi are ca obiect de activitate producţia de filme cinematografice şi video. În 2018, ultimul an fiscal declarat, Cristina Țopescu a terminat pe minus, spre deosebire de anul 2015, când profitul net a fost 151.539 de lei. Concret, în 2018, firma La Fix Media Production SRL a terminat anul fiscal cu pierderi in valoare de 12.937 de lei. Cristina Ţopescu deţinea o locuinţă în comuna Tunari, în Complexul L.A. Residence, unde a şi fost găsită decedată.

Citeşte şi Adriana Bahmuţeanu, detalii din viaţa jurnalistei Cristina Ţopescu! "Şi-a găsit sfârşitul singură, cum i-au fost ultimii ani"

Pe de altă parte, polițiștii care au ajuns duiminică seara la casa Cristinei Ţopescu au găsit pe clădire un afiș prin care aceasta, împreună cu alţi locatari era somată să plătească până pe 20 ianuarie anumite restanțe.



Cristian Ţopescu, tatăl Cristinei, a murit în luna mai a anului trecut, la vârsta de 81 de ani. În ceea ce privește averea, date despre bunurile și banii pe care-i deținea au reieșit din declarația de avere a soției sale, Christel Ungar-Țopescu, membru al Consiliului de Administrație al TVR, completată în octombrie 2017. Cei doi soți dețineau un apartament de 120 de metri pătrați în București, cumpărat în 1996. La rubrica activelor financiare, Christel Țopescu a completat trei conturi, suma fiind de aproximativ 15.000 de euro. În ceea ce priveste veniturile, Cristian Țopescu încasa o pensie militară de 66.000 de lei pe an, adică 5.500 de lei pe lună.

Cristina Ţopescu mai avea doi fraţi, Cristi şi Sebastian.