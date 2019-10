Articol publicat in: Life

Ce defecte si calitati ai in functie de data nasterii

Pasionatii de numerologie fac tot felul de calcule si aduc publicului nenumarate curiozitati legate de data nasterii fiecarui om. Iata ce defecte si ce calitati ai, in functie de ziua in care te-ai nascut.

Inainte, trebuie sa faci un calcul simplu. Aduna cifrele din data ta de nastere, astfel incat rezultatul final sa ajunga o singura cifra, de la 1 la 9. Exceptii – 11 si 22. Exemplu Data nasterii: 5.03.1980 – 5+3+1+9+8= 26 (2+6)=8 1. Independenta Defecte: egoism, agresivitate, impulsivitate, tendinte de dominare Calitati: simt puternic al independentei, calitati de lider, personalitate puternica, onestitate, loialitate, incredere de sine, dorinta de a reusi 2. Cooperare Defecte: are tendinta de a da vina pe altii, usor dependent de ceilalti, sensibilitate, ego delicat, timid, temator Calitati: spirit de echipa, tact, diplomatie, armonios, se adapteaza usor, respect fata de ceilalti, isi exprima sentimentele cu usurinta 3. Deschidere Defecte: frivolitate, poate avea schimbari bruste de stare, sensibil la critici, probleme de concentrare Calitati: are pofta de viata, este prietenos, distractiv, are imaginatie, este creativ, optimist, entuziast, sociabil, bun comunicator, este talentat la scris, vorbit, cantat si actorie Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO loading...

