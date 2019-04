Ce e de facut cand el vrea copil, iar ea nu

La o prima vedere s-ar parea ca este vorba despre o femeie care isi doreste sa fie mama si un barbat speriat de ideea de a avea urmasi.

Insa lucrurile stau exact pe dos.

„Inca de la inceputul relatiei am stiut ca el isi doreste copii, intotdeauna a visat sa aiba o familie mare, insa mie nu mi-a suras niciodata ideea", spune ea. Lauren este ingrijorata de responsabilitatea si angajamentul pe care le implica aducerea pe lume a unui copil. Insa acum lucrurile s-au complicat. Ea are 29 de ani, iubitul eu 34, iar el isi doreste sa devina tata inainte de a ajunge la 40 de ani. Traiesc in Asbury Park si sunt nevoiti sa calatoreasca zilnic 4 ore spre locul de munca si inapoi. Jason este dispus sa se mute undeva mai aproape insa numai daca ea este dispusa sa faca copii in viitorul apropiat. „Acesta este un ultimatum", spune ea.

Vara trecuta au fost la un pas sa se desparta, insa a fost greu sa stea departe unul de celalalt: pana la urma se iubesc. „El doreste ca eu sa capat ce vreau, iar eu vreau ca si el sa aiba ce-si doreste. Insa s-ar putea sa fim obligati sa facem toate aceste lucruri despartiti, ceea ce este cu adevarat trist", sustine femeia.

Lauren face parte dintr-un grup aflat in crestere de femei cu varste intre 20 si 30 de ani care nu sunt sigure sau sunt impotriva ideii de a deveni mame.

Potrivit unui sondaj realizat in 2011, in SUA printre persoanele fara copii, a reiesit ca un numar mai mare de barbati isi doresc urmasi comparativ cu femeile. Pe de alta parte femeile intrebate au raspuns ca vor independenta, spatiu personal, urmarirea propriilor interese si hobby-uri in relatiile de cuplu. Un alt sondaj, facut in 2013, a intarit descoperirile celui anterior. Astfel, peste 80% dintre barbatii chestionati au declarat ca si-au dorit intotdeauna sa devina tati, insa numai 70% dintre femei au declarat ca vor copii.

Tinerele din ziua de azi au mai multe optiuni in ceea ce priveste fertilitatea spre deosebire de bunicele lor si au o idee mai clara in legatura cu provocarile pe care le presupune cresterea unui copil decat mamele lor. Pentru femeile din urma cu 100 de ani sa aiba copiii era ceva obligatoriu. De aceea, femeile dadeau nastere la cel putin 5 copii. Apoi au urmat miscarile care cereau egalitate de drepturi pentru femei, aparitia pilulelor anticonceptionale si schimbarea asteptarilor sociale, asa ca rata nasterilor a inceput sa scada.

