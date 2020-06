Ce e mai sanatos: oul intreg sau doar albusul? Afla ce spun nutritionistii

Poate ca este timpul sa iti schimbi parerea (cel putin in privinta oualelor). Adevarul e ca oul ca intreg nu creste riscul dezvoltarii bolilor de inima, potrivit nutritionistilor. De fapt, unii sepcialisti in alimentatie considera ca poate fi mai rau pentru sanatatea ta sa nu consumi galbenusul.

Controverse

Un cercetator, Nikolai Anichkov, a lansat la inceputul secolului XX ca galbenusul de ou impreuna cu alte surse de grasimi saturate si colesterol sunt periculoase pentru sanatatea sistemului circulator. Omul de stiinta a hranit iepuri cu colesterol pur si a observat ca arterele lor au fost infundate cu plaga, ceea ce a dus la boli de inima. De atunci insa, alti oameni de stiinta au pus sub semnul intrebarii legatura dintre ele. „Iepurii nu au nimic in comun cu organismul uman, iar colesterolul nu face parte, in niciun caz, din dieta lor obisnuita".

Au mai fost si alte cercetari in aceeasi directie, in care dieta bogata in grasimi saturate era indicata drept principala vinovata in dezvoltarea bolilor de inima. Si cu toate ca s-a observat o oarecare legatura intre cele doua, nu s-a stabilit daca, totusi, prima este cauza aparitiei celei de-a doua.

Partea plina a paharului

In 2010, un studiu publicat in The American Journal of Clinical Nutrition a scos la iveala faptul ca „grasimile saturate nu sunt asociate cu un risc crescut de boli coronariene, atac de cord sau blocarea arterelor".

