Cum s-a pozat Irina Tănase în timp ce Liviu Dragnea este în închisoare FOTO

Irina Tănase are o viaţă profesională de succes, dar îşi face timp şi pentru viaţa personală. Iubita lui Liviu Dragnea este foarte actrivă în mediul online, mai ales pe Instagram.

Recent, Irina Tănase a postat o imagine cu ea, în pijamale, întinsă pe pat. Poartă un tricou simplu, roz, cu un imprimeu cu un personaj dintr-un desen animat.

Irina Tănase s-a implicat, acum câteva săptămâni, într-un caz umanitar, când a şi mărturisit că în copilărie a suferit o boală foarte gravă, care o putea ucide oricând.

"Nu am vorbit niciodată pe Story despre nimic. Astăzi am ales să vorbesc despre cazul lui Robert. Are o problemă de sănătate foarte gravă, genetică, o boală care afectează foarte mulţi bebeluşi. Din fericire, există tratament. Costă 2 milioane de dolari, o sumă îngrozitor de mare pentru orice părinte. Există această posibilitate de a-l salva. Am ales să vorbesc despre acest caz pentru că eu am avut, în copilărie, o problemă rară de sănătate, de natură genetică. Şi pot înţelege disperarea părinţilor şi clipele grele prin care ei trec. Când primeşti un asemenea dignostic, nimic nu mai are valoare, nimic nu te mai bucură", a fost mesajul postat de Irina Tănase.

