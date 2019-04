Ce frunză trebuie să porţi în buzunar ca să ai noroc în dragoste şi la bani

Iti prezentam in cele ce urmeaza cele 6 plante care iti vor aduce noroc si alunga duhurile rele

1. Rozmarinul. Fie ca il consumi sau il ai la indemana, rozmarinul verde sau uscat te ajuta sa iti imbunatatesti memoria atunci cand simti ca aceasta te lasa, scrie magazinuldecase.ro.

2. Boabe de mustar. Daca ai la tine mereu boabe de mustar vei fi ferit de duhurile rele. De asemenea, boabele de mustar tin la departare accidentarile de orice fel.

3: Coriandru. Poarta mereu la tine un pliculet cu coriandru, in buzunar sau in geanta. Coriandrul are capacitatea de a echilibra vibratiile in asa masura incat atunci cand simti ca te doare capul, doar mirosind acest condiment deosebit, te vei vindeca automat. De asemenea, coriandrul este recomandat in situatiile in care simti ca ai putea sa devii vulnerabil.

4: Frunze de dafin. Pune sub haine si sub lenjeria de pat frunze de dafin pentru sanatate, bani si dragoste. De asemenea, frunzele de dafin sfintite de preot tin la departare spiritele rele.

5: Lucerna. Daca tii cate un buchetel de lucerna in fiecare incapere importanta din casa ta, saracia te va ocoli. Lucerna este asociata inca din secolele trecute cu prosperitatea si buna dispozitie, cu sanatatea si norocul in dragoste.

6: Trifoi. Pune o lingurita de trifoi uscat, pisat, intr-o cana in care se afla otet si apa sfintita. Ia o crenguta de busuioc si inmoaie-o in aceasta solutie dupa care stropeste peste tot prin casa, la colturile incaperilor, pentru a alunga spiritele rele ori fostii stapani ale caror suflete nu s-au odihnit in tihna.