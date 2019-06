Ce inseamna cand visezi ca plangi? Mesaje ascunse in visul tau! E de bine sau de rau?

Cel mai probabil, sursa tristetii tale este adanc ingropata in sufletul tau si este nevoie de "sapaturi" pentru a ajunge la ea. Numai daca faci acest lucru poti sa mergi mai departe, fara sa ramai blocat in trecut. Poate ca este ceva ce ai lasat in urma, o durere pe care nu ai rezolvat, o energie pe care nu ai curatat-o, un atasament pe care nu l-ai rupt si care te tine pe loc.

Iata pe larg si alte semnificatii specifice despre ce inseamna cand visezi ca plangi.

Plange un strain in visul tau: Esti deziluzionat de o situatie din viata ta, ceva nu este ceea ce parea a fi

Cineva drag plange in visul tau: Tebuies sa te gandesti si la cei din jurul tau.

Un "dusman" plange in visul tau: simti furie cu privire la o persoana care ti-a gresit, iar aceasta furie a subconstientului iese acum la suprafata.

Ce inseamna cand visezi ca plangi, dupa o experienta negativa in viata reala

Viata este nedreapta uneori, insa nu poti fi responsabil pentru cum se simti alti oameni sau pentru cum te trateaza alti oameni. Poti fi confuz in legatura cu o situatie din viata reala, te poti simti nedreptatit, dar visul iti poate transmite si mesajul ca trebuie sa depasesti aceasta perioada dificila.

Daca te trezesti si tot ai senzatia ca vrei sa plangi in continurea, subconstientul iti transmite mesajul ca se simte neputincios, ca iti lipseste increderea de sine. Incerca sa gandesti mai pozitiv.

Daca plangi in vis pentru ca ai pierdut ceva sau pe cineva, poate insemna anxietate, mai ales daca persoana respectiva este cineva drag tie si inca in viata.

Daca incerci sa consolezi o persoana care plange, poate insemna ca o persoana din viata ta are intentii ascunse si trebuie sa fii foarte atent cu ea.

Daca nu iti mai amintesti clar motivul pentru care plangeai in vis, cel mai probabil esti nesigur de ceea ce simti.

Iti vezi tatal plangand in vis

Tatii sunt figuri dominante in viata fiecaruia dintre noi, iar daca il visezi plangand mesajul este unul foarte purtenic. Poate inseamna ca ceva extraordinar urmeaza sa se intample. Poate insemna ca urmeaza o schimbare cu un impact pozitiv puternic in viata ta. Important este sa te concentrezi numai pe partea buna a lucrurilor, indiferent ce se intampla.Invata-ti lectiile si mergi mai departe.

Iti vezi mama plangand in vis

Un vis in care mama plange indica multa negativitate. Poate te simti trist in viata reala, sau poate stii ca urmeaza o perioada stresanta la birou si iti faci griji. Vestea buna este ca prezenta mamei in vis este totodata de bun augur. Caci mama are grija de toate si iti transmite prin vis mesajul ca toate vor fi de scurta durata si vei trece cu bine peste orice obstacol.

