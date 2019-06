Ce înseamnă când visezi şoareci. Influenţe şi mesaje de care să ţii cont

Ce inseamna cand visezi soareci. Marimea

Primul aspect pe care il iei in considerare este marimea creaturii aparute in vis. Soarecii sunt mici, iar daca il visezi la scara naturala inseamna ca exista o situatie care pare marunta insa care necesita atentia ta.

In plus, soarecii sunt timizi asa ca analizeaza aspectele din viata reala in care te comporti asemeni acestui animal. Exista anumite probleme mari care te fac sa te simti mic? Un soarece in vis apare si atunci ti-ai fi dorit sa fii mai curajos in anumite momente ale vietii, "Esti barbat sau soarece?".

Metafore

Pentru ca sunt mici, multi oameni ii considera simpatici si nu degeaba Mickey Mouse este unul dintre persoanajele indragite de copii. In vis, soarecele ar putea simboliza si ceva care ne place, ceva de care vrem sa avem grija. Totodata, soarecii din povesti si fabule sunt, adesea, eroii care reusesc sa obtina ceea ce doresc in ciuda staturii lor marunte.

Asadar, ar trebuie sa-ti analizezi viata si sa vezi unde (metaforic vorbind) duci o batalie cu cineva mai puternic decat tine. Soarecele din vis te poate incuraja sa fii curajos si sa infrunti sortii defavorabili. Soarecii sunt mici insa sunt imaginativi, inteligenti si, adesea, curiosi.

In vis, ei pot simboliza nevoia de a profita la maximum de resursele limitate pe care le ai la dispozitie. Si sa te bazezi mai degraba pe inteligenta si pe actiunea rapida decat pe forta sau marime.

Personalitate

Pentru alti oameni, soarecii sunt simple rozatoare, temute sau enervante. Asadar, micutul animal poate simboliza un daunator, pentru cineva, in vreme ce pentru altcineva poate semnala o provocare de a le aprecia calitatile lor unice.

De obicei, un animal care apare in vis poate simboliza o parte a personalitatii. Daca este un aspect care iti displace sau pe care il eviti, este important sa-ti faci timp pentru a analiza in profunzime motivul pentru care te temi sau detesti o anumita creatura si care ar putea fi legatura dintre tine si ea.

Daca consideri soarecii drept animale murdare, poate ca in realitate te simti rusine ca trebuie sa iei anumite masuri pentru a depasi o anume situatie? Sa crezi ca ceva in vis este „murdar" are legatura cu rusinea. Insa daca stii ca soarecii merg peste tot pentru a supravietui te poate ajuta sa intelegi ca nu este nicio rusine sa-ti folosesti resursele.

