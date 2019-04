Ce înseamnă când visezi sobolani. Totul depinde de sentimentele tale. Află semnificaţia!

Necesita o intelegere profunda a circumstantelor din vis si a descoperirii legaturilor din viata reala.



Spre exemplu, in vis urmareai un sobolan sau erai muscat de un sobolan? In vis iti era frica de sobolan, sau acesta te-a ajutat intr-un fel? Raspunsurile la aceste intrebari te vor ajuta sa descoperi intelesul visului.



Iata cateva lucruri care te va ajuta sa intelegi semnificatia visului despre sobolani.

Ce inseamna cand visezi sobolani. Sentimentele starnite



Semnificatia visului depinde de modul in care vezi sobolanul in viata reala. Ce sentimente iti trezesc sobolanii? Te sperie sau crezi ca sunt draguti? Unii oameni se tem de ei, altii ii urasc insa sunt persoane care ii tin pe post de animal de companie. Asadar, orice interpretare a unui vis trebuie sa tinsa seama de sentimentele tale fata de aceste animale.



Alte lucruri de luat in calcul: un sobolan poate reprezenta un informator sau un hot. Totodata, sobolanii transmit diverse boli (Moartea Neagra – ciuma, se crede ca a fost raspandita de puricii care traiau pe sobolani). Totodata, sobolanii sunt mari supravietuitori care par sa se inmulteasca chiar si in cele mai grele conditii.



Fiecare dintre aceste raspunsuri de ajuta sa interpretezi mai bine visul despre sobolani.

Ce inseamna cand visezi sobolani. Semnificatii si scenarii



Sobolanii exista de mii de ani in intreaga lume. Este un animal si recunoscut pretutindeni si inseamna lucruri diferite in culturi diferite. Ca simbol, sobolanul are diverse semnificatii in functie de interpretarea culturala.



Visele cu sobolani reprezinta, adesea, emotii si situatii negative. Cu toate acestea unele vise ar putea reprezenta lucruri pozitive din viata ta.

Ce inseamna cand visezi sobolani. A musca, a mesteca sau a roade sobolani



Sobolanul din vis ar putea sugera ca ceva sau cineva te consuma. Poate avea legatura cu orice sau oricine te plictiseste sau iti „consuma" viata. Pe de alta parte daca visezi ca esti muscat de un sobolan ar trebui sa-l privesti ca pe un semn de avertizare si sa fii atent la ce se intampla in jurul tau. Poate sugera ca o persoana este pe cale sa te invinga ori ca o persoana apropiata te va trada. In acest vis tu esti victima.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.