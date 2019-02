Ce le sare in ochi barbatilor cand vad o femeie goala

Pare exagerat, dar asta nu inseamna ca nu se intampla. Ia in considerare baia pe care o faci inainte, manichiura, pedichiura, epilatul, alegerea lenjeriei sexy, aranjatul parului, machiatul, conceperea tinutei care sa transmita mesajul dorit – si o sa vezi ca iese la socoteala. Totusi, in loc sa petreci ore in sir pregatindu-te pentru el, nu ar fi bine sa poti sti exact ce o sa observe mai intai cand apari dezbracata pentru prima oara?

Intreaba orice barbat si iti va raspunde: sanii!

Iar dupa asta, potrivit WomensHealth.com, inca 3 lucruri atat de simple incat nu o sa-ti vina sa crezi ca nu te-ai gandit pana acum la ele.



1. Atitudinea increzatoare

Siguranta pe care o arati in dormitor sare imediat in ochi cand ramai fara haine. In niciun caz n-o sa se uite daca esti epilata in stil brazilian sau daca ai pistrui si alunite! Va fi prea concentrat la cata senzualitate emani cand ai incredere in tine – asta il convinge ca urmeaza ceva cu totul special.



2. Tehnica in pat

Barbatii adora cand preiei „haturile" in pat si asta le atrage atentia de fiecare data. Daca vrei sa-i lasi o impresie de neuitat, incearca sa-l uimesti cu miscarile tale. Fii cat mai creativa si uita de inhibitii, dar nu testa pe el ceva ce n-ai mai incercat niciodata, pentru ca nu poti sti cum va iesi!

