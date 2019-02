Ce mult a schimbat-o sarcina pe Lavinia Pîrva, soţia lui Ştefan Bănică FOTO

"Doamnelor şi domnilor, vă spun de fiecare dată, viaţa este frumoasă. Încercaţi să vă bucuraţi de ea pentru că şi eu fac acelaşi lucru. Încerc. Nu ştiu dacă îmi reuşeşte. Şi, pentru că astăzi este ziua fetiţei mele Violeta, o să cânt pentru ea, împlineşte 11 ani. Iar Moş Crăciun mi-a mai adus o surpriză extraordinară şi am să spun astă seară... Şi faţă de colegii mei, nici ei nu ştiu. Dumnezeu mă încearcă şi am să fiu tată pentru a treia oară", a anunţat Ştefan Bănică, pe data de 15 decembrie, cu ocazia ultimului său concert de Crăciun la Sala Palatului, scrie click.ro. Iată că burtica Laviniei a prins contur şi se pare că ar fi însărcinată în luna a cincea. Artista ar trebui să nască la începutul verii, aşa că profită de faptul că se poate mişca şi este extrem de activă.

În plus, are o sarcină extrem de uşoară, iar acest lucru ni l-a spus în exclusivitate chiar Lavinia Pârva, din studioul de înregistrări. ”Mă simt foarte bine, nu am greţuri. Acum mă aflu la studio”, a spus artista pentru Click! Iată că situaţia îi permite să îşi desfăşoare activitatea muzicală, să meargă la salon, dar şi să iasă la o sesiune de shopping cu prietenele sale, aşa cum au surprins-o fotoreporterii Click! joi după-amiază, prin Capitală.

Îmbrăcată în haine foarte largi, burtica artistei se observă cu greutate, însă corpul ei a suferit modificări vizibile, normale pentru o graviduţă. A luat câteva kilograme în plus, iar şoldurile au devenit mai proeminente. Lavinia a petrecut aproape o oră în mall şi şi-a cumpărat câteva parfumuri. După ce a terminat cumpărăturile, celebra brunetă s-a îndreptat spre casă.