Ce pensie are Anca Pandrea. Actriţa este ajutată de prieteni, deoarece nu se descurcă financiar

Actriţa trăieşte doar din pensia ei, care nu este una deloc mare, încasează aproape 1000 de lei lunar, o sumă care nu îi ajunge pentru cheltuielile necesare. Are noroc cu unii prieteni, care o ajută financiar.

Citește și: Anca Pandrea, jefuită în Piaţa Obor. Ce i-au furat hoţii în timp ce actriţa făcea poze cu fanii

Având în vedere că Anca Pandrea nu a fost niciodată căsătorită cu acte cu Iurie Darie, acesta nu a putut să-i lase nimic deși dorința acestuia a fost de a-i lăsa ei tot.



„N-am mai vrut să-mi sperii prietenii şi, pentru că am simţit că e ceva în neregulă, m-am dus la spital, unde mi-au zis că ar fi bine să mă internez. Am fost internată la cardiologie, unde mi-au spus că am inima îmbătrânită, că am probleme la o aortă şi că o valvă scapă sânge. Mi-au dat o mulţime de medicamente şi mi-au recomandat să nu mănânc sărat, să nu car greutăţi, să nu stau la soare şi să nu obosesc", spunea Anca Pandrea.

Iurie Darie a murit după o grea suferință

Iurie Darie a murit pe 9 noiembrie 2012, la vârsta de 83 de ani, după o lungă suferinţă. Actorul a avut mari probleme de sănătate în ultimele luni de viață. După ce a fost operat, starea sa a început să se deterioreze din ce în ce mai mult.

Astfel, în luna mai a anului 2012, Iurie Darie a ajuns la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB), cu o ambulanţă, după ce a acuzat dureri în piept şi probleme de respiraţie. Ulterior, el a fost transferat la Spitalul Bagdasar Arseni, unde fost operat pentru eliminarea lichidului acumulat în creier.

Citeşte şi Anca Pandrea, salvată de la moarte de câinii săi: "Altfel, aş fi avut soarta Stelei Popescu"

În luna septembrie, actorul era externat, după aproximativ trei luni petrecute în Spitalul Bagdasar Arseni din Capitală. În acest răstimp, Iurie Darie a fost supus unei intervenţii chirugicale, i-a fost montat un tub care drena lichidul acumulat la creier, a stat foarte mult timp conectat la aparate pentru că nu putea respira singur, s-a aflat o vreme în comă indusă şi a suferit şi un accident vascular cerebral.