Ce se întâmplă cu țigările în România. Schimbări de ultim moment în legislaţie. Aceste lucruri vor fi interzise

"Aceasta initiativa complexa are un rol bine definit si anume adaptarea legislatiei romanesti la uriasa ofensiva a industriei tutunului care are consecinte dezastruoase asupra sanatatii populatiei. Copiii si adolescentii sunt printre cei mai vulnerabili in fata valului de reclame sofisticate care promoveaza consumul otravii tutunului sau a altor produse in amestecul toxic din diferite produse. Alaturi de colegii mei din USR, dar si din alte partide parlamentare, prin acest proiect declansam un razboi total impotriva celor care atenteaza la sanatatea noastra", a explicat Emanuel Ungureanu, inițiatorul noilor regelmentări.

În expunerea de motive se spune că: "ca aproape jumatate de milion de copii romani cu varsta intre 10 si 18 ani (477.050), reprezentand aproximativ un sfert din totalul copiilor din aceasta categorie de varsta, au incercat cel putin o data in viata sa fumeze.

Mai mult, 11,2% dintre copiii scolarizati cu varsta intre 13 si 15 ani fumeaza constant (adica au afirmat ca au fumat in ultimele 30 de zile), ceea ce inseamna ca aproximativ 70.000 de copii (69.493) din aceasta categorie de varsta au sanse mari de a deveni in curand fumatori zilnici. 32.608 de copii cu varsta de 15 ani, reprezentand 14% din totalul acestei categorii de varsta, fumeaza deja in mod curent. De asemenea, mai mult de jumatate (58%) dintre fumatorii romani afirma ca au inceput sa consume constant tutun inaintea varstei de 18 ani, iar o treime (33%) intre 19 si 25 de ani.

Principalele modificări propuse