Ce se întâmplă dacă înghiţim guma de mestecat?

Se pare că adevărul este, totuși, cu totul altul. Odată înghițită guma, ce se întâmplă?



Guma de mestecat s-a inventat în 1872, în America. Este un produs făcut pe baza unui anumit tip de cauciuc și a gelatinei. Un fel de bomboană pe care o mestecăm între mese, pentru a ne împrospăta respirația, pentru a scăpa de stres sau pentru a evita fumatul. E făcută în așa fel încât să fie ușor de mestecat, să facă baloane, dar sigur nu pentru a fi înghițită. Totuși, dacă se întâmplă, nu fiți îngrijorați!



Odată înghițită, guma se mestecat NU se lipește de niciun perete al tractului digestiv. Se va plimba pe tubul digestiv, din esofag, în stomac, în în intestinul gros, colon și apoi va fi evacuată pe cale naturală, explică medicii. Ca orice corp străin, va fi expulzată în câteva zile aproape intactă, în funcție de ritmul de tranzit al fiecărei persoane. Nimic anormal, deci.



Niciunul, spun profesioniștii din sănătate. Înghițirea gumei de mestecat este complet inofensivă, în afara situației în care ar lua-o pe un traiect greșit, prin trahee, și ar ajunge în plămâni. Atunci, da, ar putea fi grav, dar riscul de a se întâmpla așa ceva este, totuși, minim.



Cu toate acestea, se știe, nu există fum fără foc. Ceva-ceva există: înghițirea mai multor gume de mestecat este de natură să îngrijoreze. Dacă ați înghițit 15 gume o dată, există riscul de a se lipi una de cealaltă și de a forma o masă solidă considerabilă. Veți suferi, foarte probabil, de puternice dureri abdominabile și de constipație, avertizează medicii. Dar dacă s-ar întâmpla așa ceva, deja ar fi mai degrabă un caz de ordin psihologic.



Nu este însă exclus să se întâmple în cazul copiilor, care fie nu știu să mestece, fie iau guma drept o bomboană. Tocmai de aceea, Autoritatea Europeană pentru Securitate Alimentară recomandă să nu dăm gumă de mestecat copiilor sub 3 ani.



Prin urmare, guma de mestecat pe care ați înghițit-o la un moment dat, acum nu mai este în organismul dumneavoastră! Sigur, corpul nostru nu digeră total guma de mestecat, în sensul că ea nu se dizolvă, dar așa se întâmplă și în cazul altor alimente curente, deci nu vă panicați!



Și atunci, se pune întrebarea: celebra frază „Nu înghiți guma, că ți se va lipi de stomac!” nu cumva a fost o pură invenție a unor părinți care voiau să-și impună autoritatea?



Acum, că am elucidat misterul miturilor despre guma de mestecat, nu înseamnă că trebuie să o înghițiți după ce vă plictisiți de ea sau când nu mai are gust. Un sfat: evitați să o aruncați pe jos! E nevoie de cinci ani pentru a se biodegrada.



Și apoi, știați că în anul 400 î. H. grecii mestecau rășină? Cei care susțin obiceiul mestecării de gumă îi subliniază virtuțile - de la gimnastica mușchilor faciali până la contribuția la mineralizarea smalțului dentar. Dar, în aceleași timp, trebuie să știți că tot acest obicei este o cauză a refluxurilor gastrice și a altor senzații dezagreabile pe care le avem, scrie Digi24.