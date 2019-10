Articol publicat in: Economie

Ce se întâmplă cu pensiile odată cu intrarea în vigoare a Noii Legi a Pensiilor. Cine va avea de câştigat

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Odată cu intrarea în vigoare a Noii Legi a Pensiilor, în 2021, se va lua în considerare noua formulă de calcul, noua structură a pensiei minime și tipurile de pensii existente la acea dată, prin raportare la prevederile actuale. Foto: kanald.ro Nicio pensie nu va scădea, ca urmare a recalculării, scrie dcbusiness.ro. De asemenea, nicio pensie recalculată nu va fi mai mică decât nivelul pensiei minime. În plus, pensia minimă nu va putea fi mai mică de 45% din salariul minim brut (la valoarea actuală, asta înseamnă 922,5 lei). Pensia minimă acum este, de fapt, indemnizația socială pentru pensionari, a cărei valoare este acum de 704 lei.Pensia minimă ar putea creşte dacă şi salariul minim va fi majorat. Citeşte şi LEGEA PENSIILOR, modificări importante! Ce vor avea de făcut românii nemulţumiţi de pensii Mărirea punctului de pensie Punctul de pensie este acum de 1.265 lei. Potrivit noii legi a pensiilor, va tot crește în următoarea perioadă, până când, în toamna lui 2021, va ajunge la 1.875 de lei. Punctul de pensie va fi folosit înt-un alt mod la calcularea pensiilor decât acum, pentru că formula de calcul în sine se va schimba. Ținând cont de toate acestea, recalcularea va putea însemna, pentru unii, sume semnificative în plus, din moment ce nicio pensie nu va putea fi sub limita de 45% din salariul minim brut. Sau va putea să nu însemne diferențe mari de bani, în cazul altor pensionari. Nu trebuie ignorat efortul recalculării tuturor pensiilor aflate acum în plată. Chiar Legea nr. 127/019 prevede ca, în 2019, Casa Națională de Pensii Publice să angajeze oameni și să primească bani pentru dotarea cu mobilier, logistică, consumabile, tehnică de calcul, medii de stocare și comunicații. Fără toate acestea, practic, recalcularea tuturor pensiilor aflate acum în plată este dificilă și riscă să se întindă dincolo de toamna lui 2021. loading...

