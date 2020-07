Ce se va întâmpla cu românii în următorii 13 ani. Carmen Harra a spus tot: "Nimeni nu vorbeşte"

„Daca nu ne trezim in urmatorii 13 ani, evolutia vietii pe Pamant poate sa sufere o catastrofa. Nimeni nu vorbeste despre magnitudinea greselilor din ultimele sute de ani. Umanitatea se poate distruge in viitorul apropiat. Omenirea este pe punctul de a se distruge. Vom asista la o escaladare a starii de haos, de furie, in America, dar va cuprinde si restul lumii.

Eu am spus ca virusul asta ne va tine inchisi in case, ne va teroriza o luna-doua, va disparea ca si cum nu a fost, insa se transforma in altceva. Nu se mai vorbeste despre coronavirus, toata lumea vorbeste acum despre protestele astea. Razboiul virusului a fost psihologic, s-a creat o trauma extraordinar de mare.

Revolta asta a explodat in oameni care au stat acasa trei luni si care s-au simtit ingrozitor, abandonati, fara bani. Felul in care aceasta revolta escaladeaza va duce la o schimbare fundamentala in legile umanitatii, la caderea presedintiei si la schimbari mult mai dramatice decat oricine si le-ar fi putut imagina.

Vor fi schimbari peste noapte si in Romania. Vor fi proteste si in Romania, veti vedea”, a declarat Carmen Harra.

Catastrofa pentru omenire începe odată cu colapsul economic mondial

Abia prin anul 2022 vom simți o stare generală de relaxare din punct de vedere sentimental și emoțional. Între timp lucrurile vor suferi schimbări majore, cum spuneam, din anumite puncte de vedere. Există un colaps economic mondial care va duce la multe schimbări în lume. Din această cauza starea generală este de dezorientare. Nu vreau să par negativă și nu sunt deloc negativă dar sunt foarte realistă în vizionările mele. Eu vorbesc despre aceste lucruri în prima mea carte, „Karma de fiecare zi”, de acum peste 20 de ani. Vorbesc despre o cădere a sistemelor politice, economice, și despre schimbările la nivel religios”, a declarat Carmen Harra, într-un interviu oferit celor de la CIAO.RO.