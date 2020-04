Ce simte o persoană infectată cu coronavirus. Un medic român infectat cu COVID-19 explică stările bolii

Primele simptome ale COVID-19 au fost durere în gât, oboseală şi temperatură, agravându-se la circa două zile de la debutul bolii.

"A început ca o răceală. Mă simţeam obosită şi mă strângea gâtul", a explicat medicul Roxana Betea, care este infectată cu COVID-19 şi internată la Spitalul de Boli Infecţioase din Deva.

Roxana este un medic tânăr, fără alte afecțiuni. Ea a povestit că şi-a dat seama repede că a luat virusul, având în vedere că lucra în Spitalul Judeţean Deva care deja avea cazuri confirmate de COVID-19. Primele simptome le-a avut pe 28 martie, iar a doua zi a venit şi confirmarea: avea noul coronavirus. Au urmat două zile în care simptomele s-au agravat.

"Aveam febră, eu care nu am mai făcut temperatură de ani de zile. Începusem să şi tuşesc şi aveam o stare generală foarte proastă. Am trecut pe perfuzii imediat pentru a reduce temperatura. M-au ajutat perfuziile, pentru că am trecut destul de uşor peste perioadă proastă. Am fost norocoasă", a mai povestit ea pentru Mediafax.