Ce spune erectia despre sanatatea ta

In functie de sanatatea vaselor sanguine un barbat are sau nu erectie. In ziua de azi multi urmasi ai lui Adam se confrunta cu grave probleme de sanatate. Date recente indica faptul ca un barbat bolnav de diabet care nu poate avea o erectie satisfacatoare – dezvaluie prezenta unor artere bolnave si pot fi prezise posibile afectiuni ale inimii cu 7 ani inainte de confruntarea cu un atac de cord sau chiar un deces din cauza unui atac de cord. Deci sanatatea/boala arterelor anunta problemele viitoare de sanatate cu o acuratete mai mare decat fumatul, tensiune arteriale ridicata, sau istoricul medical al familiei.

Vestea buna este ca asta permite identificarea, tratarea si vindecarea arterelor. Tocmai de aceea este indicat ca barbatii care se confrunta cu probleme de erectie sa mearga la medicul de familie si sa-si schimbe stilul de viata intr-unul ca promoveaza sanatatea arterelor si care te ajuta sa ai o viata sexuala activa.

1. Ce legatura este intre sanatatea arterelor si erectia satisfacatoare

Suprafata interioara din fiecare artera, inclusiv cele din zona pelviana, se numeste endoteliu. Cand acest endoteliu este sanatos el produce oxid nitric, care impiedica formarea placii pe peretii vaselor sanguine, a cheagurilor sau a ingustarii, arterelor. Un endoteliu sanatos duce atat la o erectie buna, cat si la o sanatate buna a inimii. O disfunctie a endoteliului inseamna o circulatie proasta a sangelui in intreg organismul, ceea ce inseamna ca penisul nu va avea erectie din cauza insuficientei vascularizari.

2. Ce afecteaza endoteliu?

In general, stilul de viata este cel care afecteaza endoteliu si productia sa de oxid nitric. Factorii care conduc la hipertensiune, diabet, nivel ridicat de lipide in organism si obezitate produc disfunctii erectile si endoreliale. O dieta formata din alimente procesate cu chimicale, grasimi, zahar si sare combinata cu lipsa de sport, cu o gestionare slaba a stresului si cu o lipsa a somnului duc la disfunctiuni ale endoteliului. In schimb, dietele pe baza de fructe si legume, sarace in grasimi trans si grasimi saturate si bogate in minerale, vitamine si fitonutrienti mentin sanatatea arterelor si asigura o erectie excelenta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.