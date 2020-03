Ce spune fata ta despre personalitatea ta

Iata ce iau in calcul cei mai buni fizionomisti atunci cand analizeaza o persoana.

Fruntea

Rotunda: spirit artistic, creativ emotional si nu intotdeauna logic.

Inclinata: un profesionist care intotdeauna isi urmareste obiectivele. Nu-i place sa vorbeasca despre viata sa personala.

Plata: o persoana care ii place sa analizeze lucrurile inainte de a lua o decizie.

Sprancene

Groase: o persoana care are incredere in fortele proprii; are o abordare foarte logica a propriei vieti.

Subtiri: indica o lipsa in fortele proprii.

Rotunde/curbate: aceste persoane se lasa conduse de emotii si sunt, adesea, foarte sensibile.

