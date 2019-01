Ce trebuie să ştii despre anxietatea de separare la părinţi

Iata cum poti face acest lucru, potrivit ahaparenting.com.

1. Creeaza-ti ritualuri de despartire

Acest lucru te va ajuta si pe tine, dar si pe copil.

2. Onoreaza-ti emotiile

Datoria ta, ca parinte, este sa-ti protejezi copilul. Muncesti din greu pentru a avea o relatie buna cu el. Pana la urma este normal sa te simti trist cand te desparti de el si sa fii ingrijorat de ceea ce se intampla cu el cat nu e langa tine. Nu trebuie sa te simti rusinat de aceste emotii, ele stau in natura omului.

3. Nu-i arata copilului

Daca cel mic simte ca ceva nu este in regula cu tine, va avea si el probleme. Nu te astepta ca el sa se joace in voie cu colegii de gradinita, cand pe tine te vede plecand in lacrimi de langa el. Daca nu te poti stapani singur in astfel de situatii, poti cere ajutorul unui psiholog.

