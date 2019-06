Ce vor femeile in pat in functie de zodie

Afla daca tie (sau iubitei tale) se potrivesc aceste caracteristici.

Femeia Berbec

Vrea sa fie stapana, inclusiv pe sexualitatea ei. Are obiceiul sa ceara ceea ce vrea (ba chiar sa dicteze), iar daca nu primeste ceea ce doreste are grija sa scoata frustrarile la iveala. Daca nu este satisfacuta in pat, femeia berbec va da vina pe oricine, mai putin pe ea insasi. Partenerul potrivit pentru femeia Berbec este barbatul Balanta. El va putea sa faca fata personalitatii puternice si sa o echilibreze.

Femeia Taur

Este ca un pian bine acordat gata sa cante. Femeia Taur stie exact ce vrea si isi doreste un partener care stie sa apese butoanele corecte. Bazandu-se pe intuitia foarte puternica, femeia Taur isi alege exact partenerul potrivit. Odata inceputa relatia, femeia Taur isi da toata silinta sa fie una de lunga durata si nu doar la capitolul sex. Femeia Taur este in cautarea perfectiunii si poate fi foarte critica atunci cand se mai intampla sa dea peste un partener incompatibil. Partenerul potrivit pentru ea este barbatul Scorpion. Cand vine vorba despre sex femeia Taur vrea totul sau nimic: satisfactie sexuala si loialitate deplina.

Femeia Gemeni

Este inteligenta si are o imaginatie de nestavilit. Invata repede si ii place la nebunie rolul de dominatoare in timpul sexului. Nu-i prea plac angajamentele. Femeia Gemeni cauta mai degraba un partener de sex decat un potential sot. Cu toate acestea, nu este interesata de relatiile extraconjugale si nu se va incurca cu un barbat casatorit. Femeia Gemeni cauta un barbat care sa ii aduca tot ce are nevoie, astfel incat sa-si conserve energia pentru sex. De asemenea, isi doreste un barbat care sa-i impartaseasca fanteziile.

