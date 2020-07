Cea mai fertilă femeie din lume are 41 de ani şi 44 de copii. Soluţia extremă pe care i-au sugerat-o medicii pentru a preveni sarcinile

Mariam Nabatanzi are 41 de ani şi este mama naturală a 44 de copii. Cea mai fertilă femeie din lume suferă de o afecţiune genetică, din pricina căreia poate avea sarcini multiple, informează The Health Mania. Situaţia ei este cu atât mai dramatică cu cât este nevoită să îşi crească singură copiii, asta în condiţiile în care are mai multe joburi.