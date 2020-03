Ceai de ceapa cu nuci. Cele mai bune ceaiuri pentru tuse!

Ceapa contine antioxidanti si vitamine care stimuleaza imunitatea, precum si substante care decongestioneaza caile respiratorii. Desi ceapa nu ajuta la tratarea gripelor, racelilor si infectiilor virale, ceaiul de ceapa are proprietati hidratante, antiinflamatorii si antivirale.

De asemenea, nucile sunt bogate in proteine, grasimi sanatoase, fibre, antioxidanti, vitamine (A, B, C, E si P) si minerale (calciu, potasiu, sodiu, magneziu, fosfor, sulf, fier, zinc, iod etc.). Cojile de nuca sunt benefice impotriva tusei.

Va recomandam mai jos cateva retete de ceai de ceapa, in diverse variante.

Ceai de ceapa cu nuci

Ingrediente necesare: o ceapa mica, 2-3 nuci

Cum se prepara: Se curata ceapa de primul strat. Se spala bine si se taie in 4. Se spala nucile si se zdrobesc. Se fierb impreuna ceapa, cojile si miezul de nunca, timp de jumatate de ora.

