Ceai de galbenele, beneficii si contraindicatii

In ciuda gustului sau usor amar, ceaiul de galbenele este un remediu traditional utilizat in medicina populara datorita proprietatilor sale terapeutice atribuite. In plus, galbenele se gasesc in uleiuri, unguente si tincturi.

Ceaiul de galbenele este bogat in antioxidanti. Antioxidantii sunt compusi benefici care neutralizeaza efectele daunatoare ale stresului oxidativ din corpul tau. Extractul de galbenele are mai multi antioxidanti puternici, inclusiv triterpene, flavonoide, polifenoli si carotenoizi.

Ceaiul de galbenele, bun impotriva cancerului

Extractul de galbenele gasit in uleiuri, unguente si tincturi poate fi utilizat local pentru a trata ranile si ulcerele. Ceaiul de galbenele se poate aplica pe piele printr-o compresa de pânza sau o sticla cu pulverizator.

Continutul de antioxidanti din galbenele poate produce efecte antitumorale. Studiile arata ca flavonoidele din galbenele si antioxidantii triterpenici pot combate leucemia, melanomul, cancerul de colon si celulele cancerului pancreatic.

Ceaiul de galbenele poate regla ciclul menstrual si poate calma sfarcurile dureroase in timpul alaptarii. In plus, poate functiona ca un toner pentru fata.

