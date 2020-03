Ceapa verde. Beneficii, cum sa o alegi, cum sa pastrezi ceapa verde mai mult timp

Beneficii ceapa verde

Ceapa verde are mai multe beneficii pentru sanatate, printre care enumeram:

– imbunatatirea imunitatii

– reglarea glicemiei

– proprietati antiinflamatorii

– previne cancerul (gratie quercetinei)

– protejeaza impotriva ulcerului, luptand impotriva bacteriilor care ataca membrana stomacului

– efecte diuretice, depurative, antialergice

– regleaza activitatea endocrina si renala

– efecte antibacteriene, detoxifiante, expectorante

– previne bolile respiratorii

– proprietati anticoagulante

– scade colesterolul si trigliceridele

– remediaza astenia de primavara

Cum alegi ceapa verde

Atunci cand vrei sa cumperi ceapa, alege-o pe cea care are bulbi albi si frunze de culoare verde viu. Evita ceapa cu bulbii curatati de coaja si pielita, patati sau loviti. Nu cumpara ceapa care are frunzele vestede, rupte, lovite sau patate. Daca, atunci cand apesi usor pe bulb, iese un sirop urat mirositor, de culoare galbuie, ceapa este stricata.

De asemenea, nu cumpara ceapa care are un aspect lipicios.

Cum pastrezi ceapa verde

Singura problema cu ceapa este ca nu se pastreaza prea bine in frigider. Dupa ce a stat o zi sau doua in frigider, ceapa incepe sa se ofileasca, verdele se tranforma in maro si se moleseste. Din fericire insa, exista cateva solutii la aceasta problema astfel incat tu sa te bucuri de toata ceapa ta verde pe care ai cumparat-o fara sa te simti vinovat ca mai mult de jumatate din ea ajunge la gunoi. Iata, asadar, cum sa pastrezi ceapa mai mult timp verde.

1. Replanteaz-o

Dupa ce ai taiat din ceapa pune trunchiul ramas intr-un ghivechi pe care sa il umpli cu apa. Plaseaza vasul la geam si adauga apa din cand in cand pe masura ce aceasta este absorbita de ceapa. Leguma continua sa creasca si va putea fi pastrata timp de cateva saptamani. Totusi, solutia nu merge la nesfarsit: dupa cateva taieturi, ceapa incepe sa-si piarda din savoare.

