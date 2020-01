Cei mai mari iluzionişti din lume în premieră la Bucureşti: The Illusionists, în februarie la Sala Polivalentă

The Illusionists duc mai departe tradiția magiei de scenă într-o nouă eră. Producțiase aventurează dincolo de limitele imaginației umane, purtându-și audiența într-un univers palpitant unde granița dintre realitate și iluzie dispare. Călcând pe urmele unor legende precum Harry Houdini, The Illusionists combină tehnologie de vârf, jocuri de lumini spectaculoase, costume extravagante și o superbă montare scenică într-un spectacol captivant ce abundă în numere de iluzionism și mentalism, evadări din situaţii aparent imposibile (din cătușe, din apă) și multe alte surprize.

Un „Cirque du Soleil al Magiei” (în cuvintele cotidianului londonez „The Times”), producția The Illusionists - Live From Broadwayse mândrește cu recorduri de vânzări în întreaga lume: săli arhipline din Sydney și Melbourn până în Londra și Mexico City. The Illusionists au susținut show-uri în peste 200 de orașe din 40 de țări de-a lungul timpului, bifând aproape 100 de reprezentații doar în prima jumătate a anului 2019, în 19 capitale europene. Spectacolele lor au fost retransmise de televiziuni precum ITV (Londra) sau NBC (Los Angeles). De la Ellen Show la Jonathan Ross au făcut deliciul asistenței în cele mai urmărite show-uri TV din întreaga lume și au fost aplaudați la Casa Albă în Washington și de către familia regală din Monaco.

Sub bagheta portughezului Luis de Matos, șapte dintre cei mai străluciți iluzioniști din lume iau cu asalt Bucureștiul. Pe scena de la Polivalentă se vor face nevăzuți James More, magicianul britanic care-a cucerit publicul în megashow-ul „Britain’s Got Talent” și ale cărui spectacole se țin cu casa închisă în Marea Britanie, urmat de Andrew Basso, unul dintre discipolii lui Houdini, împreună cu Enzo Weyne, una dintre descoperirile „France’s Got Talent”. Li se alătură americanul Kevin James, cu iluziile sale incredibile. Faimosul magician David Copperfield se numără printre admiratorii săi fervenți, iar publicul de la București va afla de ce după ce va avea ocazia să-i vadă trucurile pe scena de la Polivalentă. Din distribuție fac parte și două nume noi: An Halim, maestrul manipulării și belgianul Aaron Crow, care va oferi momente pline de suspans folosind cuțite, arcuri și macete.

Biletele pentru cele patru show-uri consecutive The Illusionists – DIRECT FROM BROADWAY, de pe 13 , 14 și 15 februarie 2020, se găsesc exclusiv în rețeaua Entertix, la prețurile: 349 Lei (Cat. I), 299 Lei (Cat. II), 249 (Cat. III), 199 Lei (Cat. IV) și 149 Lei (Cat. V). Mai multe detalii pe www.entertix.ro.

Program The Illusionists la Sala Polivalentă:

Joi, 13 februarie 2020 – 20:00

Vineri, 14 februarie 2020 – 20:00

Sâmbătă, 15 februarie 2020 –16:00 și 20:00