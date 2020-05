Cel mai puternic ciclon al secolului XXI face prăpăd în Asia. Cel puţin 84 de morţi, potrivit unui bilanţ parţial VIDEO

Bilanţul uman al acestui ciclon - cel mai puternic din secolul al XXI-lea la Golful Bengal - rămâne foarte incert, din cauza amplorii dezastrelor şi întreruprii telecomunicaţiilor. Bilanţurile oficiale ale celor două ţări anunţau cel puţin 84 de morţi, bilanţuri probabil foarte parţiale.

Format în weekend în largul Indiei, Amphan a atins uscatul miercuri seara, la sud de marele oraş Calcutta, însoţit de rafale de vânt de aproximativ 165 de kilometripeoră şi de ploi diluviene. Peste trei milioane de oameni au fost evacuaţi şi adăpostiţi odată cu apropierea ciclonului. Ciclonul a provocat un val de furtună - tsunami - înalt de până la trei metri, care a acoperit o parte a litoralului şi a format bălţi de apă sărată în sate.

După o noapte de teroare, cele 15 milioane de locuitori ai Calcuttei s-au trezit în spectacolul unui oraş cu străzi inundate, maşini pline de apă, în unele cazuri până la geamuri, şi axe de circulaţie blocate de copaci şi stâlpi electrici căzuţi la pâmânt.

Amphan a atins luni categoria 4 - din cinci în total - pe scala Saffir-Simpson, cu rafale de 200-240 de kilometri pe oră. Este vorba despre cel mai puternic ciclon la Golful Bengal din 1999, când un ciclon a ucis 10.000 de oameni la Odisha.

Super cyclone Amphan has wrecked havoc on the already fragile Bengal rural life.

Kolkata, which is a giant colony of senior citizens, is slowly crawling back to life amidst power outages & broken windows.

See how Amphan forced its way through Howrah bridgepic.twitter.com/gIxiRjJRqU