Cel mai sângeros CRIMINAL ROMÂN acuză gardienii că i-au furat pantofii

Deținutul Marius Csampar a trimis o sesizare la Direcția Națională Anticorupție privind posibile fapte de furt pe care le-ar comite angajații penitenciarului în care își ispășește pedeapsa.

"La data de ... petentul C M a solicitat efectuarea de cercetări a unor fapte de corupție pretins a fi săvârșite de angajați ai penitenciarului, arătând că la secția exterioară V... , din cadrul Penitenciarului D T S , punctul Riluc, deținuții sunt furați la pantofi în sensul că nu este afișat prețul pantofilor așa cum este în alte penitenciare și nici norma corectă,în cadrul acestei secții norma oscilând între 35 și 47 de saci pe lună.

A arătat că din 3 norme de încălțăminte pe care el le coase, una este însușită de șeful punctului de lucru, agentul de penitenciar C V, care o trece în contul altui deținut care este la muncă, dar nu știe să coase, pentru a-l ajuta, iar banii îi ia agentul în mod direct, arătând că sunt cca 40 de persoane deținute care-și cumpără zile cu sume de 150 lei", se arată în documentele prezentate de Cancan.ro.

Marius Csampar nu a avut câștig de cauză. Parchetul de pe lângă Judecătoria din Drobeta Turnu Severin a dispus clasarea cauzei.

"Prin ordonanța nr. 457/P/2018 din 09.07.2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalul M __ s-a dispus clasarea cauzei în baza art. 16, al. 1, lit. a C. pr. pen. privind săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, prev. de art. 289, al. 1 C . pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și dare de mită, prev. de art. 290 C . pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000", se precizează în documentul D.A.S.

