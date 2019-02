Cele mai bune curăţitoare pentru pensulele de machiaj

Expertii spun ca, pentru a indeparta bacteria daunatoare din pensule, ar trebui sa le cureti regulat, in fiecare saptamana. Daca te machiezi zilnic, atunci fa mai des o curatire a pensulelor: de doua ori pe saptamana. Chiar daca nu-ti place sa cureti toate pensulele pentru machiaj, ar trebui sa sa le cureti cel putin de doua ori pe saptamana.

De ce sa-ti cureti pensulele pentru machiaj?

Pensulele pentru machiaj, fie ieftine sau profesionale, au un lucru in comun: sunt un adapost pentru particulele daunatoare care trebuie sa fie indepartate, datorita unui fundament regulat.

Deci, ce zace in pensulele tale pentru machiaj? In afara de alte lucruri (adica, bacterii), celule moarte, mizerie, ulei, pudra veche, fard de obraz vechi etc. ai purta niste haine daca ai sti ca sunt murdare? Bineinteles ca nu; de aceea ar trebui sa investesti in cei mai buni curatitori de pensule ale machiajelor!

Acest curatitor de pensule are proprietati antibacteriene si se foloseste la curatarea zilnica. Trebuie sa fie pulverizat pe pensule, fara sa clatesti. Folosit zilnic, acesta asigura disparitia bacteriilor daunatoare. Mai mult, este aromat cu uleiuri de lavanda care pastreaza un miros placut al pensulelor.

Daca vrei sa folosesti curatitor pentru pensule in fiecare zi pentru a indeparta bacteriile, ceea ce trebuie sa faci este sa speli instrumentele de machiaj.

Umezeste perii pensulei, apoi aplica o cantitate mica de sampon si freaca bine perii intre degete. Clateste si repeta, daca este necesar (daca apa nu ramane curata).

Dupa ce le-ai spalat, aseaza pensulele pe un prosop curat si lasa-le sa se usuce. Poate vrei sa le speli inainte de a merge la culcare, deci le vei putea folosi de dimineata.